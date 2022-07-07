Гребля: новые таланты, новые старты 

28 июня наши гребцы – каноисты Денис Ковалев и Евгений Буденов вместе со своим тренером Василием Сухоруковым вернулись с юниорского чемпионата Европы, который проходил с 22 по 27 июня в столице Сербии Белграде.

На этом чемпионате Денис выступал на дистанциях 200 и 1000 метров на каноэ-одиночке и 500 м в «двойке» вместе с Евгением. На открытии соревнований Денису Ковалеву была доверена почетная миссия – быть знаменосцем сборной команды Литвы.

Первые старты для наших спортсменов были успешными – Ковалев и Буденов на дистанции 500 метров вышли в финал на каноэ-двойке, а Денис Ковалев, кроме того, завоевал и право на выход в финал на дистанции 200 метров. Но потом фортуна была не столь благосклонна к нашим ребятам – на каноэ-двойке они пришли к финишу девятыми.

Однако на коронной дистанции наших гребцов, а это, напомним, 200 метров на каноэ-одиночке, Денис Ковалев финишировал четвертым, уступив своему сопернику лишь 0,2 секунды, которые не позволили ему завоевать бронзовую медаль.

Но у ребят впереди еще много стартов – ведь пока они только юниоры. По словам заслуженного тренера Литвы Василия Сухорукова, результаты висагинских гребцов были лучшими в юниорской сборной команде Литвы, с чем мы и поздравляем наших ребят и их наставника.