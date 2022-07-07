Как дела у наших легионеров?

Арвидас Новиковас с «Эрзурумспором» занял пятое место в Первой лиге Турции, проявил он себя неплохо – 8 голов и 4 ассиста. Со следующего сезона полузащитник будет защищать цвета «Самсунспора» в этой же лиге.

Юстас Ласицкас стал пятым вместе с «Вождовацом» в сербской Суперлиге. Можно ли сказать, что это выступление позволило ему пойти на повышение? Теперь он будет выступать за словенскую «Олимпию», бронзового призера чемпионата, и сыграет в еврокубках.

Капитан сборной Литвы Федор Черных продолжает выступать за «Ягеллонию». Как мы уже знаем, она заняла 12 место в польском чемпионате. В этом сезоне у Черных на счету 4+4.

Викинтас Сливка вместе с «Аполлоном Смирнис» занял в Суперлиге Греции последнее место и вылетел дивизионом ниже. Останется ли он в команде после такого провала?

Румынскую «УТА Арад» можно смело назвать литовской командой, потому что там выступает сразу три игрока из Литвы – Роландас Баравикас, Модестас Воробьевас и Каролис Лаукземис. В этом сезоне они заняли восьмое место. Кстати, летом все трое покидают клуб. Воробьевас переходит в «Киндию», а Баравикас – в «Университатя Клуж».

У Паулюса Голубицкаса приемлемый результат в Хорватии – шестое место с «Горицей». Появляться на поле он стал только во второй половине сезона и в 13 матчах оформил 1 гол и 1 ассист.

Дождался ли шанса вратарь Титас Крапикас, когда перешел в этом сезоне из «Специи» в «Тернану»? Ну два матча в Серии Б и еще матч в кубке он сыграл. «Тернана» в итоге финишировала на десятой строчке. Еще один вратарь Эмилюс Зубас перешел в португальскую «Ароку», где тоже стал запасным. За полгода удалось лишь раз выйти на поле – в последнем туре против «Белененсеша» (0:0). Сама «Арока» сохранила место в португальской вышке.

Подготовлено по материалам зарубежных СМИ