Расширение НАТО на Восток имеет практическое значение для России — Путин

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, и, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут, — отметил Владимир Путин. — Это для нас красная линия или нет?»

Российский лидер провел аналог с неприемлемым для США размещением ракет на Кубе, откуда подлетное время до промышленного центра США, включая Вашингтон, составляет 15 минут. «А для того, чтобы такое подлетное время сократилось до 7-10 минут, надо было бы разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красная линия или нет?» — отметил Владимир Путин.

«Кто-то вообще должен об этом подумать: о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается (в плане расширения НАТО. — Прим. ТАСС)», — заключил российский лидер.

Владимир Путин не согласился с утверждениями Киева, будто сами украинцы хотят в НАТО. «Я думаю, что руководство страны не может этого не знать, когда большинство — по последним данным, которые публикуются, там 50 на 50 примерно, — но как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО. И это умные люди», — сказал он.

«Я говорю без всякой иронии. Не потому, что другие глупые. А потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом. Кроме всего прочего, эти люди, судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации», — добавил российский лидер. По словам Путина, эти люди не хотят, чтобы одна часть общей цивилизации противостояла другой части цивилизации, исполняя при этом «какой-то танец под чужую музыку».

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера по этому вопросу, украинская тематика, как ожидается, будет затрагиваться на предстоящей 16 июня встрече Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве