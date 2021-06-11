В Пабраде появится палаточный городок для мигрантов

«На самом деле ситуация постоянно меняется, потому что вчера мы переселили десять граждан Турции в находящийся в Рукле Центр приема беженцев, поэтому появилось несколько свободных мест, по сравнению со вчерашним днем. Но будем иметь в виду, что вчера опять же прибыло шесть граждан Ирака с просьбой предоставить убежище», — сказал А. Кислов.

С начала марта изменения в регулировании правового статуса иностранцев предоставили возможность размещать лиц, ищущих убежища, в Центре приема беженцев в Рукле, который может вместить более 250 человек, но увеличившиеся потоки вынудили искать новые решения.

«Надо быть готовыми, потому что установка палаточного городка, подготовка инфраструктуры, подготовка людей к проживанию займет время, лучше заранее сделать домашнюю работу. И как я уже упоминал о потоках, я думаю, что это на самом деле необходимо», — сказал А. Кислов.

По его словам, в среду уже было закончено выравнивание площадки, сейчас ведутся другие работы. Начальник Центра регистрации иностранцев сообщил радиостанции LRT, что здесь будут созданы достойные условия для мигрантов, они будут распределены по приоритетным группам.

«Безусловно, проживание в здании — это, конечно, не то же самое, что проживание в палаточном городке, но я хочу отметить, что учитывается уязвимость приезжающих иностранцев – или это одинокие люди, или семьи с детьми, или матери-одиночки. (…) Палатки, конечно, не похожи на туристические палатки, как мы себе это представляем. Это достаточно современные палатки с вентиляцией, кондиционированием, отоплением. Я считаю, что на сегодняшний день это наиболее оптимальное и оперативное решение, которое мы могли придумать и реализовать», — сказал он.

В палаточном городке может проживать примерно 350 человек. По словам А. Кислова, биографии мигрантов очень разные.

«Истории очень разные и индивидуальные, приезжают люди разных национальностей. У некоторых проблемы, связанные с религией, у других больше экономические. (…) Женщина не могла выйти замуж за мужчину, потому что она уже была обещана другому, и поэтому ей пришлось бежать из страны со своим будущим супругом, потому что в противном случае их ждала бы кровная месть со стороны другой семьи», — рассказал он.

По словам руководителя Центра регистрации иностранцев, большая часть мигрантов все равно рано или поздно покидает Литву.

«Большинство из них говорят, что им неважно, какая это страна ЕС, им важно чувствовать себя в безопасности, но практика все же показывает, что значительная их часть уезжает», — сказал А. Кислов.