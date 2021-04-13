Рассматривается перенос вакцинации второй дозой Pfizer– И. Шимоните

С целью вакцинации как можно большего количества людей хотя бы одной дозой, рассматривается отложить ревакцинацию второй дозой прививки Pfizer, сделав более длительным перерыв между дозами, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Правительство ищет способы, чтобы за короткое время привить как можно больше людей первой дозой и среди этих обсуждений есть и обсуждение переноса вакцинации второй дозой вакцины Pfizer для того, чтобы первую дозу получили как можно больше людей», – сказала в интервью радиостанции LRT И. Шимоните во вторник.

«Даже при том, что в ближайшие недели будет много вакцин, все равно их недостаточно, особенно, если учитывать, что все больше и больше требуется для достаточно быстрой ревакцинации. Поэтому мы хотим предоставить как можно большую защиту как можно более широкому кругу людей», – отметила глава правительства.

В данный момент вторая доза вакцины Pfizer и Biontech вводится через три недели после первой прививки.

Премьер отметила, что вопрос перерыва между двумя дозами вакцины следует обсудить с экспертами, однако в других странах рассматривается возможность введения второй дозы через восемь недель.

«Ревакцинация могла бы быть позднее, такое решение приняла Франция, и, насколько я знаю, ряд других государств рассматривает такое решение. Потому что, обычно ревакцинация Pfizer проходит через три недели, однако согласно документу требование заключается в том, что не ранее трех недель, поэтому, если мы можем сделать более поздним время ревакцинации для людей, то мы получим первую дозу для нового человека», – пояснила премьер.

«А первая доза любой вакцины через определенное время дает достаточно серьезную защиту от COVID-19, по крайней мере, хотя бы от тяжелой его формы», – добавила она.

И. Шимоните повторила, что в данный момент важнейшим приоритетом остается вакцинация пожилых людей и страдающих от хронических заболеваний, поскольку у этих людей больше риск заболеть коронавирусом в тяжелой форме.