Рассматривается проверка на коронавирус всех жителей Неменчине

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Поскольку в четверг утром в связи с распространением коронавируса был закрыт городок Неменчине, что в Вильнюсском районе Литвы, началось массовое тестирование работников одного предприятия и постояльцев дома престарелых, рассматривается также и возможность проверки на коронавирус всех жителей городка, сообщила министр внутренних дел Рита Тамашунене.

«Сегодня в комитете по COVID-19 было решено провести тесты у большего числа жителей, прежде всего, начнут с работников предприятия Vilnika, где имеется очаг коронавируса, а также социальных учреждений, которых достаточно много у Неменчине и в Неменчине. Но позднее будут тестироваться все жители Неменчине, они смогут сами убедиться, есть ли у них вирус, или нет», – заявила министр на пресс-конференции в четверг.

«Да, сегодня в комитете рассматривалась возможность максимально обследовать жителей Неменчине, конечно, с симптомами, с признаками, но их проверят, но мы говорим о том, что будет проверять гораздо шире», – добавила она, отвечая на вопрос о том, будут ли потом проверять всех жителей.

По ее словам, на территории Vilnika уже оборудован мобильный пункт проверки.

Директор администрации Вильнюсского района Люцина Котловская сказала, уже в среду были проверены 70 работников дома престарелых Senevita, оставшиеся будут проверены. Всего в этом доме опеки около 200 пожилых людей и около 150 работников. Эта проверка осуществляется потому, что у одного из работников был обнаружен коронавирус.

Решением правительства, из-за угрозы распространения коронавируса в связи с очагом в Неменчине въезд в городок с утра четверга разрешен только проживающим и работающим в этом городке, а во всех остальных случаях нужно будет иметь специальное разрешение Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

Выехать из находящегося в 20 км от Вильнюса населенного пункта можно будет только тем, кто работает в других местах, и тем, кто должен это сделать по состоянию здоровья. В самом городке не будет запрещено передвижение на автомобилях.

Жителей просят иметь при себе документы или прочую информацию, которая бы подтверждала цель их поездки. Это могут быть и бумажные документы, и фотографии документов на электронных носителях.

В Неменчине проживают 5 тыс. человек.