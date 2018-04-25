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Столтенберг: кризис пандемии станет геополитическим шоком для международного сообщества

Photo by Arbeiderpartiet on Foter.com / CC BY-ND

Кризис в связи с пандемией коронавируса станет геополитическим шоком для всего международного сообщества. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания министров обороны стран альянса в формате видеоконференции.

«Мы рассмотрели долгосрочные последствия кризиса в сфере здравоохранения. Геополитические последствия могут быть значительными, кризис станет геополитическим шоком для всего международного сообщества», — сказал генсек.

НАТО ожидает обострения вызовов безопасности в связи с пандемией коронавируса. «Министры обсудили продолжение сдерживания и обороны. Вызовы безопасности, которые были до пандемии, никуда не исчезли, наоборот. Потенциальные противники будут пытаться использовать пандемию для продвижения своих интересов, могут активизироваться террористические группировки. И мы видим, что не снижаются военные темпы России», — сказал Столтенберг.

По его словам, бюджеты государств НАТО будут сокращаться из-за пандемии, но оценить размер сокращения их военных расходов пока невозможно. «Пандемия будет иметь экономические последствия, будет снижение роста и бюджетов. Но пока рано говорить о военных расходах, сейчас мы должны быть сосредоточены на спасении людей», — заявил генсек, отвечая на вопрос, смогут ли страны НАТО после пандемии продолжать увеличивать военные бюджеты до 2% ВВП, как того требует альянс.

Самолеты НАТО осуществили более 100 вылетов для доставки медицинского оборудования странам — членам альянса, а военные развернули 25 госпиталей для оказания помощи в борьбе с пандемией. «НАТО выполнила более 100 воздушных миссий по снабжению медицинским оборудованием, развернула 25 полевых госпиталей, обеспечила более 25 тыс. лечебных коек, свыше 4 тыс. человек личного состава медицинской службы альянса оказали поддержку в борьбе с пандемией», — сказал Йенс Столтенберг.

belta.by

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