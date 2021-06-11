Рассмотрение требования большего числа банкоматов отложено до осени

Глава комитета Миколас Маяускас заявил, что к поправкам, возможно, вернутся осенью.

«Посмотрим, как участникам рынка удастся решить эту проблему. Если мы будем видеть, что банкоматы, или как говорит председатель Банка Литвы, доступ к банковским услугам по обналичиванию денег, не возникают в адекватном количестве в регионах, в малых городках, мы точно вернемся к законопроекту», – сказал в среду М. Маяускас на заседании КБФ.

Глава Банка Литвы (Центробанка) Гядиминас Шимкус заявил, что с четырьмя крупнейшими банками достигнуто соглашение – меморандум, сейчас шлифуются его детали.

Представители банков Luminor, SEB, Swed и Siauliu bankas заявили в комитете, что не видят причин, по которым они бы не подписали меморандум о доступности людям услуг обналичивания денег.

В мае сейм начал рассматривать поправки, предусматривающие обязательство для банков оборудовать столько банкоматов, чтобы не менее 95% населения страны обладали возможностью добраться в радиусе не более 5 км, а 97% в радиусе 10 км от места жительства.

Такое требование применялось бы к банкам, у которых 250 тыс. и более клиентов – SEB, Swedbank, Luminor и Siauliu bankas.

Было подсчитано, что благодаря таким поправкам в стране могли бы появиться около 200–250 новых банкоматов.