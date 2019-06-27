Растет число стран, выполняющих норматив НАТО по военным расходам

Фото BFL/Миндаугаса Кулбиса

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В 2014 году лишь 3 страны, входящие в НАТО выделяли на оборону 2 процента от ВВП. Теперь их уже 8: США, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Греция, Польша и Румыния.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Ожидается, что к 2025 году до установленного для членов НАТО норматива дотянется уже половина участников, сейчас их 29, но в ближайшее время состав расширится до 30 за счет Северной Македонии.

Долгое время участники НАТО игнорировали норму трат на оборону в 2 процента. Ситуация начала постепенно меняться после 2014 года, а приход к власти в США Дональда Трампа дал процессу дополнительный импульс. Глава Белого дома стал активно критиковать тех, кто «зажимает средства», называя их «безбилетниками».

В презентации Столтенберга перечислены страны, в которых в течение последних пяти лет наблюдался наиболее активный рост расходов на оборону. Это Литва и Латвия (160 и 153 процента соответственно), Словакия (110 процентов), Румыния (89 процентов) и Венгрия (69 процентов). Меньше всего на оборону тратят в Бельгии и Испании (0,92 процента от ВВП), Словении (1 процент), Чехии, Венгрии и Италии (по 1,2 процента).

В 2018 году количество европейских стран-членов НАТО, увеличивших расходы на оборону, резко возросло. Особенно резкий рост отмечается в странах Балтии, Польше и Нидерландах, но только шесть стран достигли целевых значений, к которым так подталкивали США. Между тем, Германия продолжает игнорировать требования заокеанских партнеров, а Канада и вовсе сократила расходы на оборону.