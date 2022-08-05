Растет вероятность рецессии

Во втором квартале этого года многие отрасли литовской экономики продемонстрировали рост, хотя и более медленными темпами, что увеличило валовой внутренний продукт (ВВП) страны на 1,4-3,2% за год, утверждают экономисты, опрошенные BNS. Но квартальное изменение оказалось отрицательным, многие респонденты прогнозируют рецессию во второй половине года.
Реальный ВВП снижается
Реальный валовой внутренний продукт Литвы во втором квартале этого года вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и в ценах того времени составил 16,4 млрд евро, сообщил Департамент статистики.
По сравнению с первым кварталом изменение реального ВВП без учета влияния сезонного фактора и количества рабочих дней было отрицательным и составило -0,4%.
Если анализировать производственным методом, то во втором квартале наибольшее негативное влияние на изменение ВВП оказала деятельность транспортных и складских компаний, компаний, занимающихся операциями с недвижимостью.
Экономисты отмечают, что в апреле-июне результат ВВП ухудшили вялый рост внутреннего спроса, результаты сектора розничной торговли и высокая инфляция. Тем не менее некоторые говорят, что многие сектора экономики оказались удивительно устойчивыми как к геополитическим вызовам, так и к энергетическому кризису и продолжающимся сбоям в цепочке поставок.
Аналитик INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене говорит, что промышленная отрасль по-прежнему демонстрировала устойчивость во втором квартале, но омраченные ожидания потребителей в связи с войной и стремительной инфляцией задушили развитие потребления домохозяйств.
Экономист Александр Изгородин отметил, что на снижение потребления в Литве повлияло и все более заметное общественное обсуждение грядущего экономического кризиса.
«Данные Банка Литвы показывают, что в мае этого года вклады жителей Литвы в банках достигли 20 млрд евро, а это на 5 млрд евро больше, чем непосредственно перед началом пандемии COVID-19. Но из-за растущей тревоги по поводу надвигающегося кризиса, похоже, часть населения начала сосредоточиваться на сбережениях и накапливать денежные запасы на черный день», — сказал А. Изгородин.
Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис, дающий на самый оптимистичный прогноз – рост ВВП в 3,2%, обращает внимание на то, что до сих пор многие сектора экономики были чрезвычайно устойчивыми.
«Ожидания людей немного снизились, но ни война в Украине, ни невиданная за четверть века инфляция не принесли существенных изменений в потребительском поведении. Объемы строительства выросли на 4%, вероятно, и другие корпоративные инвестиции по-прежнему быстро росли», — сказал он BNS.
Экономист банка SEB Тадас Повилаускас подчеркнул, что сферы общепита, расселения, культуры, искусства, спортивных мероприятий внесли положительный вклад в ВВП, но влияние этих сфер на экономику относительно невелико. Влияние транспорта на ВВП было в основном негативным из-за падения грузоперевозок по железной дороге и снижения погрузок в Клайпедском порту.
Часть экономистов прогнозируют, что во втором квартале этого года по сравнению с первым изменения в экономике Литвы будут отрицательными. Кроме того, шесть из семи экспертов заявили, что в этом году в Литве может наступить рецессия, но некоторые полагают, что она будет носить технический характер.
По мнению экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, Литве не избежать рецессии. По его словам, в первом полугодии экономика страны по-прежнему показывает быстрый экономический рост по инерции, а вот на второе полугодие эксперт прогнозирует падение в 0,5%.
По мнению Т. Повилаускаса, растет вероятность рецессии, в основном это связано с высокими ценами на природный газ и электроэнергию и угрозой нехватки газа в некоторых странах ЕС в зимний период.
А.Изгородин заявил, что рецессия будет носить технический характер — ее влияние на литовский рынок труда будет минимальным: «Экономика Литвы, в отличие от кризиса 2008-2009 гг., сбалансирована, признаков перегрева нет».
По оценке И. Гените-Пикчене, Литву в этом году ждет технический спад, во второй половине года даже годовое изменение ВВП может стать отрицательным. Однако значительная часть этого результата обусловлена чрезвычайно высокой сравнительной базой прошлого года.
В то же время Н. Мачюлис отметил, что в этом году может произойти рецессия, вероятность велика, но пока это не самый вероятный сценарий. По его словам, стагнация или легкая рецессия более вероятны во второй половине этого и в начале следующего года.
«Рост розничной торговли в последние месяцы приостановился, но рецессии пока нет. До сих пор энтузиазм литовских потребителей казался неиссякаемым, но реальность берет свое. Хотя уровень экспортных заказов по-прежнему будет выше долгосрочного среднего исторического значения, есть признаки того, что рост отрасли подходит к концу и может даже сократиться во второй половине этого года. Из-за инфляционного шока, стремительного роста процентных ставок, геополитической напряженности и других причин на многих литовских экспортных рынках мы больше не увидим процветания, а стагнацию или даже упадок», — сказал Н. Мачюлис.
М. Дубниковас считает, что в этом году возможен технический спад, но пока литовская экономика держится лучше, чем ожидалось. «Это зависит от того, как Западу удастся преодолеть проблему нехватки газа. Я бы назвал его основным, потому что Россия будет использовать все возможности для давления на Европу через поставки газа», — сказал он.
МВФ: прогноз роста экономики
Между тем Международный валютный фонд (МВФ) не изменил своего апрельского прогноза и считает, что экономика Литвы в этом году вырастет на 1,8 %. В 2023 году рост должен составить 2,3 процента.
В отчете МВФ указывается, что среднегодовая инфляция должна вырасти на 17,9% в этом году, но ее рост замедлится до 8,5% в следующем.
Эксперты МВФ предупреждают, что высокая неопределенность и геополитические риски могут негативно сказаться на тенденциях экономического роста и привести к длительной высокой инфляции, которая во многом определяется внешними факторами, такими как рост цен на энергоносители, сырье и продовольствие на международных рынках в условиях кризиса, связанного с войной России против Украины.
Согласно отчету МВФ, безработица в Литве в этом году должна составить 7,3 процента, а в следующем — 7 процентов.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ