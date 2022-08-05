Растет вероятность рецессии

Реальный валовой внутренний продукт Литвы во втором квартале этого года вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и в ценах того времени составил 16,4 млрд евро, сообщил Департамент статистики.

По сравнению с первым кварталом изменение реального ВВП без учета влияния сезонного фактора и количества рабочих дней было отрицательным и составило -0,4%.

Если анализировать производственным методом, то во втором квартале наибольшее негативное влияние на изменение ВВП оказала деятельность транспортных и складских компаний, компаний, занимающихся операциями с недвижимостью.

Экономисты отмечают, что в апреле-июне результат ВВП ухудшили вялый рост внутреннего спроса, результаты сектора розничной торговли и высокая инфляция. Тем не менее некоторые говорят, что многие сектора экономики оказались удивительно устойчивыми как к геополитическим вызовам, так и к энергетическому кризису и продолжающимся сбоям в цепочке поставок.

Аналитик INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене говорит, что промышленная отрасль по-прежнему демонстрировала устойчивость во втором квартале, но омраченные ожидания потребителей в связи с войной и стремительной инфляцией задушили развитие потребления домохозяйств.

Экономист Александр Изгородин отметил, что на снижение потребления в Литве повлияло и все более заметное общественное обсуждение грядущего экономического кризиса.

«Данные Банка Литвы показывают, что в мае этого года вклады жителей Литвы в банках достигли 20 млрд евро, а это на 5 млрд евро больше, чем непосредственно перед началом пандемии COVID-19. Но из-за растущей тревоги по поводу надвигающегося кризиса, похоже, часть населения начала сосредоточиваться на сбережениях и накапливать денежные запасы на черный день», — сказал А. Изгородин.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис, дающий на самый оптимистичный прогноз – рост ВВП в 3,2%, обращает внимание на то, что до сих пор многие сектора экономики были чрезвычайно устойчивыми.

«Ожидания людей немного снизились, но ни война в Украине, ни невиданная за четверть века инфляция не принесли существенных изменений в потребительском поведении. Объемы строительства выросли на 4%, вероятно, и другие корпоративные инвестиции по-прежнему быстро росли», — сказал он BNS.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас подчеркнул, что сферы общепита, расселения, культуры, искусства, спортивных мероприятий внесли положительный вклад в ВВП, но влияние этих сфер на экономику относительно невелико. Влияние транспорта на ВВП было в основном негативным из-за падения грузоперевозок по железной дороге и снижения погрузок в Клайпедском порту.

Часть экономистов прогнозируют, что во втором квартале этого года по сравнению с первым изменения в экономике Литвы будут отрицательными. Кроме того, шесть из семи экспертов заявили, что в этом году в Литве может наступить рецессия, но некоторые полагают, что она будет носить технический характер.

По мнению экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, Литве не избежать рецессии. По его словам, в первом полугодии экономика страны по-прежнему показывает быстрый экономический рост по инерции, а вот на второе полугодие эксперт прогнозирует падение в 0,5%.

По мнению Т. Повилаускаса, растет вероятность рецессии, в основном это связано с высокими ценами на природный газ и электроэнергию и угрозой нехватки газа в некоторых странах ЕС в зимний период.

А.Изгородин заявил, что рецессия будет носить технический характер — ее влияние на литовский рынок труда будет минимальным: «Экономика Литвы, в отличие от кризиса 2008-2009 гг., сбалансирована, признаков перегрева нет».

По оценке И. Гените-Пикчене, Литву в этом году ждет технический спад, во второй половине года даже годовое изменение ВВП может стать отрицательным. Однако значительная часть этого результата обусловлена ​​чрезвычайно высокой сравнительной базой прошлого года.

В то же время Н. Мачюлис отметил, что в этом году может произойти рецессия, вероятность велика, но пока это не самый вероятный сценарий. По его словам, стагнация или легкая рецессия более вероятны во второй половине этого и в начале следующего года.

«Рост розничной торговли в последние месяцы приостановился, но рецессии пока нет. До сих пор энтузиазм литовских потребителей казался неиссякаемым, но реальность берет свое. Хотя уровень экспортных заказов по-прежнему будет выше долгосрочного среднего исторического значения, есть признаки того, что рост отрасли подходит к концу и может даже сократиться во второй половине этого года. Из-за инфляционного шока, стремительного роста процентных ставок, геополитической напряженности и других причин на многих литовских экспортных рынках мы больше не увидим процветания, а стагнацию или даже упадок», — сказал Н. Мачюлис.

М. Дубниковас считает, что в этом году возможен технический спад, но пока литовская экономика держится лучше, чем ожидалось. «Это зависит от того, как Западу удастся преодолеть проблему нехватки газа. Я бы назвал его основным, потому что Россия будет использовать все возможности для давления на Европу через поставки газа», — сказал он.

МВФ: прогноз роста экономики

Между тем Международный валютный фонд (МВФ) не изменил своего апрельского прогноза и считает, что экономика Литвы в этом году вырастет на 1,8 %. В 2023 году рост должен составить 2,3 процента.

В отчете МВФ указывается, что среднегодовая инфляция должна вырасти на 17,9% в этом году, но ее рост замедлится до 8,5% в следующем.

Эксперты МВФ предупреждают, что высокая неопределенность и геополитические риски могут негативно сказаться на тенденциях экономического роста и привести к длительной высокой инфляции, которая во многом определяется внешними факторами, такими как рост цен на энергоносители, сырье и продовольствие на международных рынках в условиях кризиса, связанного с войной России против Украины.

Согласно отчету МВФ, безработица в Литве в этом году должна составить 7,3 процента, а в следующем — 7 процентов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ