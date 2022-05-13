Расходы на компенсации растут

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На энергетическом рынке Европы продолжается рост цен на природный газ, поэтому в Литве предпринимаются меры, чтобы помочь населению справиться с оплатой счетов за отопление, растущих из месяца в месяц. В первом квартале этого года государство выделило такую ​​же сумму компенсации за централизованное теплоснабжение, как и за весь прошлый год, отметила министр социальной защиты и труда Моника Навицкене. По ее словам, эта поддержка позволила жителям сэкономить около 22 млн евро, сообщает BNS.

«В первом квартале этого года на компенсацию за отопление было потрачено столько же, сколько за весь 2021 год», — сказала М.Навицкене, представляя ситуацию с компенсациями в самоуправлениях страны.

В прошлом году на компенсации за отопление выделено около 20 млн евро. По словам министра, компенсацию за первый квартал получили 224 тысячи человек – на 61 проц. больше, чем в январе-марте прошлого года.

М.Навицкене подчеркнула, что компенсацию за отопление получили жители, имеющие не только малые, но и средние доходы. С июня 2020 года, когда началась пандемия коронавируса и была объявлена экстремальная ситуация, компенсация за отопление предоставлялась без учета имущества претендента. Сейм будет решать, сохранить ли этот порядок еще на два года.

В Висагинасе расходы на отопление компенсируются пятой части жителей. 12-14 проц. жителей получают компенсацию в Биржай, Акмяне, Аникщяй, Друскининкай, Бирштонасе. Меньше всего получателей компенсации в Казлу-Руде, Шилале, Ретавасе. Только 2 проц. из обращающихся за компенсацией жителей ее не получили.

Министр Моника Навицкене надеется, что доходы домохозяйств будут продолжать расти быстрее, чем цены: «Текущие данные показывают, что рост доходов в настоящее время превышает инфляцию».

Министр напомнила, что в 2022 году в Литве во второй раз повышают не облагаемый налогами минимум, социальные выплаты и пенсии, все это должно способствовать снижению уровня бедности в стране. Она надеется, что доходы жителей и в будущем будут расти быстрее, чем инфляция.

«С июня планируется повышение пенсий. Они в этом году станут на 16–17% больше, пенсионные пособия – на 21%, а социальные пособия – на 1/6 больше», – отметила министр. Подготовленный правительством антиинфляционный пакет оценивается в 0,3 млрд евро. «Что касается инфляции и роста доходов жителей в 2022 г., то данные Содры показали, что занятость жителей выросла на 3,4%, а зарплата застрахованных лиц, работающих полный день, увеличилась на 14,3%. Доходы «на бумаге» выросли на 200 евро.

«Динамику цен сложно предугадать, все это неопределенно в контексте войны в Украине – как цены на энергоресурсы, так и на продукты. Поэтому мы понимаем, что рост цен должен смягчить рост доходов, нужно сохранить покупательную способность», – сказала министр.

В редакции госбюджета этого года предусмотрено около 30 млн евро на компенсации затрат на отопление.

Компенсация за отопление теперь рассчитывается исходя из величины полезной площади жилья до 50 кв. м на одного человека или семьи из двух человек, а на третьего и каждого последующего члена семьи – предусмотрено еще по 10 кв. м. Если семья проживает в более просторной квартире, то за отопление им придется платить самостоятельно.

Начиная с этого года удвоен по сравнению с прошлогодним размер доходов, поддерживаемых государством, на основании которого рассчитывается компенсация за отопление: вместо 127 — 256 евро на каждого совместно проживающего члена семьи, вместо 190 — 384 евро на одинокого человека. Эта сумма вычитается из дохода, а счет за отопление имеющего права на компенсацию домохозяйства не должен превышать 10 проц. оставшегося дохода.

В пересмотренном бюджете Сейма предусмотрено, что размер доходов, поддерживаемых государством, уже увеличенный с января, будет снова увеличен с июня, а это значит, что еще больший круг людей сможет претендовать на пособия и компенсации.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ