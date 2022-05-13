Отметили окончание Второй мировой войны 

Фото BNS/Юргиты Андреяускайте

8 мая Литва отметила окончание Второй мировой войны. Этот день отмечается во всей Европе и знаменует собой окончание совместных усилий всех воюющих государств и безоговорочный акт о капитуляции, подписанный Германией в этот день в 1945 году.

Празднование окончания Второй мировой войны – это возможность вспомнить, к чему ведет агрессия, говорит спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, которая 8 мая почтила память жертв в Паняряй.

«В Европе опять идет война, и Литва делает все возможное, чтобы помочь нашим братьям и сестрам в Украине. И этот день — день памяти жертв, и это еще одна возможность вспомнить о страшных вещах — агрессии, имперских амбициях и о том, что мы, к сожалению, сегодня видим возродившимся в России», — заявила спикер Сейма журналистам у мемориала в Паняряй.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, которая также принимала участие в памятных мероприятиях, Россия превращает память о Второй мировой войне в миф о своей имперской мощи.

«Вторая мировая война — великая, незабываемая общая трагедия. Однако мы уже много лет являемся свидетелями того, как память об этой войне в России превращается в ресурс мифа об имперской мощи, в котором Советский Союз не рассматривается как агрессор, а давший начало войне раздел Восточной Европы Сталиным и Гитлером удобно замалчивается».

«Результатом этого длительного процесса является неспровоцированная преступная война в Украине», — считает она.

По мнению министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, день окончания Второй мировой войны – это возможность вспомнить, сколько жертв может потребовать свобода. Он принял участие в памятном мероприятии в сквере у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко, где почтили героев и жертв борьбы за свободу Украины.

9 Мая с напоминанием о войне в Украине

В этом году 9 Мая – День победы Советского Союза во Второй мировой войне – в Литве проходил без официальных мероприятий, посетителей кладбищ встречали небольшие протесты, а также плакаты, напоминающие о войне России в Украине. Также посетители кладбищ не могли демонстрировать обычную для этого дня символику — так называемые георгиевские ленты, ведь их публичное использование в Литве запрещено.

Литовская полиция еще накануне обещала выделить больше сил для поддержания порядка 9 мая. На 21 объекте работали около 170 экипажей и около 400 должностных лиц. Заместитель генерального комиссара полиции Арунас Паулаускас обещал, что власти применят силу только в крайних случаях, а граждане с георгиевскими ленточками будут привлечены к ответственности.

Говоря о праздновании 9 Мая в Литве, президент Гитанас Науседа отметил, что проблема не в том, что люди идут почтить могилы своих дедов и прадедов, проявляют уважение к умершим и «их жертвам во время той войны».

«Но если это всего лишь предлог для провокаций и, главное, для эскалации новой войны или лозунгов, не имеющих ничего общего с уважением к умершим, то, разумеется, такие вещи должны быть предотвращены, и Литва не допустит провокаций против своих жителей и дискредитации в этот самый день празднования», — сказал президент.

Он заявил, что места захоронений советских солдат не должны становиться «своеобразным средством пропаганды» и использоваться в целях, направленных против Литвы.

«В разных самоуправлениях ситуация очень разная, в одних из них — это в основном надгробные памятники, в других — это монументы с очень четкими идеологическими установками и попыткой определенным образом воздействовать на общество», — сказал президент.

С самого утра на Антакальнисское кладбище люди шли с красными тюльпанами и гвоздиками. Здесь звучали военные песни. Однако в этом году они звучали тише, чем обычно, скромнее было и количество цветов у подножия скульптурного ансамбля советских воинов. Венки к воинскому мемориалу были возложены дипмиссиями России и Беларуси, а также руководством Республиканского комитета Организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.

У ворот кладбища по инициативе самоуправления были установлены стенды, сравнивающие зверства Второй мировой войны с тем, что происходит в Украине сегодня.

Из-за опасений провокаций на подступах к кладбищу и на самом кладбище дежурила полиция, а также так называемые диалоговые группы – во избежание конфликтов. В частности, они попросили молодых людей, которые принесли флаги Украины к советскому мемориалу, пройти немного дальше, не провоцировать собравшихся.

Полицейские наблюдали за тем, не приколоты ли у людей, которые приходят почтить память погибших во Второй мировой войне, георгиевские ленты, – Сейм запретил их ношение. За демонстрацию этого символа предусмотрен штраф в несколько сотен евро.

В Клайпеде у мемориала советским воинам на улице Дауканто люди возлагали цветы, зажигали свечи в память о жертвах войны. Официальные мероприятия здесь тоже не проводились.

В этот же день на Каунасском военном кладбище в Шанчяй деревья были разрисованы символами войны России в Украине – буквами Z.

Как сообщила BNS представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене, об этих символах на кладбище сообщили утром 9 мая.

По данным Департамента культурного наследия, военное кладбище в Аукштойи Шанчяй было основано в 1891 году для каунасского отряда Российской армии. Во время Первой мировой войны могилы были заброшены, и с 1922 года литовских солдат стали хоронить на отдельном участке. В 1941 году в восточной части кладбища началось захоронение солдат вермахта. С 1944 года в северной части кладбища хоронили советских воинов.

Скульптурный ансамбль хотят убрать

Власти Вильнюса хотят убрать скульптуры советских солдат на Анткальнисском кладбище и обратились за разрешением в Департамент культурного наследия (ДКН).

Незадолго до официального дня окончания Второй мировой войны мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс написал в социальной сети Facebook, что в ходе инвентаризации кладбища был обнаружен «единственный режущий глаз советский негодник – в части советских захоронений на Антакальнисском кладбище стоят шесть гранитных скульптур, одна из них еще и с ружьишком».

«Мы проверили – пока этот скульптурный ансамбль охраняется как культурное наследие вместе с прилегающими могилами советских солдат. Надгробия мы, конечно, трогать не станем, но я буду инициировать снос скульптурного ансамбля – под ними никто не похоронен, а советская привычка превращать кладбище в мемориалы идеологических идолов отвратительна», – написал мэр.

По его словам, чтобы убрать скульптуры, необходимо в реестре наследия отделить их от части надгробий, и в этой связи уже обратились в ДКН.

«Если мы получим разрешение, то Грутский парк сможет пополниться шестью новыми советскими гранитными скульптурами. Последними из Вильнюса», – говорит Р. Шимашюс.

В апреле министр культуры Симонас Кайрис подписал распоряжение, позволяющее самоуправлениям страны принимать решения по советскому наследию на кладбищах, однако часть памятников включена в список охраняемых.

Предлагают демонтировать элементы мемориала

Тем временем группа экспертов, которая провела заседание в Клайпедском самоуправлении, рекомендует снести основные элементы советского мемориала – скульптуру трех воинов, меч, звезду из красного камня и демонтировать устройство вечного огня.

Такие рекомендации были даны администрации самоуправления группой из семи экспертов: историков, музееведов, юристов, которые обсудили этот вопрос на нескольких встречах.

«После выполнения необходимого действия, исключения мемориала из реестра охраняемых памятников, мы рекомендовали демонтировать бронзовую скульптурную группу трех воинов, памятник, состоящий из бетонных щитов и меча, бронзовые плиты и звезду из красного камня, демонтировать устройство вечного огня», – сказал BNS председатель этой рабочей группы, начальник отдела самоуправления по вопросам наследия Виталиюс Юшка.

По его словам, после сноса элементов предлагается объявить архитектурный конкурс, как обустроить место, где захоронено почти 700 военнослужащих. Сами останки переносить не планируется.

Захоронение внесено в реестр культурных ценностей, поэтому сначала необходимо произвести все необходимые процедуры, на что может уйти около двух месяцев.

Рабочая группа подчеркнула, что останки солдат, независимо от их национальности, неприкосновенны. Надписи, идентифицирующие имена и фамилии солдат, должны остаться, иное возможно, только если мемориал в дальнейшем будет переоборудоваться и будут изготовлены новые таблички с идентифицирующими надписями.

Эксперты предложили включить мемориал в структуру старого городского кладбища. Старое кладбище находится совсем рядом, ему около двухсот лет.

По словам председателя рабочей группы, есть жители Клайпеды, для которых этот мемориал является своего рода сакральным местом, поэтому цель состоит в том, чтобы это место было цивилизованно обустроено и не разделяло общество.

На месте мемориала останется нетронутая каменная опорная стена и плиты настила.

В этом месте, на улице Дауканто, захоронены советские воины, погибшие в боях с армией нацистской Германии за Клайпеду в январе 1945 года. В 1975 году в это захоронение были перенесены останки солдат из Клайпедского района и с бывшей площади Победы в городе Клайпеде.

И монумент, и останки захороненных здесь военнослужащих, система дорожек и другие элементы поверхности находятся под охраной.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ