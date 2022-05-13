Подорожает вода

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В связи с ростом цен на энергию поставщики воды говорят, что находятся на грани платежеспособности. По их мнению, цены на воду должны пересматриваться чаще, чем раз в год.

По данным ассоциации поставщиков воды, ранее в общем объеме затрат доля расходов на электроэнергию составляла 12%, но из-за роста цен сейчас выросла до 20-24%. Компаниям уже сейчас не хватает оборотных средств, невозможно осуществлять проекты, плановый ремонт. Поставщики считают, что в нынешней ситуации роста цен на энергоресурсы, цены на воду должны пересматривать два раза в год.

Подсчитано, что в Литве домашнее хозяйство в среднем расходует 2-3 куба воды в месяц. Подорожание, по прогнозу поставщиков, составит 15-20%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ