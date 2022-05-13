Банкоматы в регионах

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Установка в регионах банкоматов запаздывает. До 1 июля в небольших местностях будет установлено 50 новых банкоматов, а всего до Žolinės (Успение Пресвятой Богородицы, 15 августа) — 100 банкоматов, сообщил председатель правления Банка Литвы (БЛ) Гядиминас Шимкус. В местностях, в которых банкоматы появятся позже, идентичные услуги обналичивания денег будут оказываться в терминале Perlas. По словам Г.Шимкуса, производство и доставка новых банкоматов тормозит из-за нарушения торговых цепочек, а также геополитической напряженности.

По данным Всемирного банка, в государствах еврозоны на 100 тысяч жителей приходится 66 банкоматов, в Австрии – 172, в Португалии – 170, в Германии – 130. В Литве один из худших показателей – 39 банкоматов на 100 тыс. жителей.

В июне прошлого года Банк Литвы и Ассоциация банков Литвы подписали меморандум об увеличении доступности наличных денег для жителей регионов. Участники финансового рынка договорились в течение года обеспечить, чтобы не менее чем для 90% жителей Литвы пункт обналичивания денег находилось на расстоянии не более 10 км от места жительства, или для 99% жителей — на расстоянии до 20 км. Возможность обналичивания денег будет доступна жителям 191 небольшого городка Литвы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ