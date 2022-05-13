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По общему показателю индекса качества жизни Вильнюс в 2013-2020 гг. стабильно занимает первое место. В числе 5 самоуправлений, получивших высокую оценку за это время, были также Клайпеда и Каунас, но в отдельных сферах крупные города обошли небольшие муниципалитеты, например, публичная инфраструктура лучше всего в Неринге и Бирштонасе, сообщает курирующее это исследование Министерство финансов.

«Индекс качества жизни определяется для оценки социально-экономических различий между муниципалитетами страны, — отметила представитель проекта Lietuvosfinansai.lt Раса Каволите. — Рейтинг позволяет провести исчерпывающие сравнения в разных сферах”.

В индекс вошел 41 показатель, в том числе: материальные условия жизни; предприимчивость жителей и конкурентоспособность бизнеса; услуги здравоохранения; образования; демография, гражданская и общественная активность; публичная инфраструктура, качество окружения и безопасность. С помощью индекса можно увидеть общую оценку разных сфер в каждом муниципалитете и проследить изменения с 2013 по 2020 годы.

В 2020 г. ТОП-5 самоуправлений распределились следующим образом — на первом месте рейтинга был Вильнюс, на втором — Каунас, на третьем — Клайпеда, на четвертом – Неринга, на пятом – Каунасский район. Самый низкий рейтинг в 2020 г. был у Калварийского муниципалитета, второй с конца – Шальчининкский район, третий — Лаздийский район, далее — Зарасайский и Игналинский районы. С 2013 по 2020 г. Калварийское самоуправление занимало последнюю строку рейтинга.

Хотя город Вильнюс в целом лидирует по показателю индекса качества жизни, он не всегда занимал самые высокие места. Например, в сфере медицинских услуг в 2020 г. лучше ситуация была в Каунасе, Шяуляй и Панявежисе, а Вильнюсский городской муниципалитет занял лишь 7-е место в рейтинге. Аналогичным образом более высокое значение индекса образовательных услуг было установлено в городе Каунасе, Кедайнском, Пакруойском районах, Вильнюс занял 5-е место. Самую низкую, 10-ю позицию город Вильнюс занял по уровню общественной инфраструктуры. В этой сфере в 2020 г. лидировали муниципалитеты Неринги, Бирштонаса и Друскининкай.

Анализируя отдельные показатели, например, количество преступлений, лучшее положение в Каунасском районе (1336 преступлений на 100 тыс. жителей), самый высокий показатель в городе Каунасе (1920 преступлений, или на 43% больше, чем в самоуправлении Каунасского района).

Самая высокая средняя зарплата после уплаты налогов была в Вильнюсе и Каунасе, соответственно, 1035 и 935 евро. При этом самая низкая заработная плата была в Нерингском самоуправлении — 771 евро (на 26% меньше, чем в Вильнюсе). В Неринге в 2020 году также был самый низкий процент занятого населения трудоспособного возраста (67%), в то время как занятость в остальных занимающих лидирующие позиции четырех муниципалитетах составляла 80%, самая высокая занятость была зафиксирована в Вильнюсе (87%).

Самая низкая заработная плата среди муниципалитетов с самым низким индексом качества жизни в 2020 г. была зарегистрирована в Зарасайском районе (666 евро). В период с 2013 по 2020 г. заработная плата росла быстрее всего в Шальчининкском районе (от 401 до 697 евро), медленнее всего — в Лаздийском районе (от 447 до 699 евро).

Самое большое количество практикующих медицинских работников на 100 тыс. жителей среди ТОП-5 самоуправлений было в городе Каунасе – 287, наименьшее в Каунасском районе – 27. Самая высокая смертность от неинфекционных болезней на 100 тыс. жителей зарегистрирована в городе Клайпеде — 1298, а самая низкая в Неринге — 570.

За период 2013-2020 гг. в целом ситуация с качеством жизни улучшилась не в больших городах, а в сельской местности — в Пакруойском (85%), Радвилишкском (80%), Игналинском районах (78%). Наименьшее изменение зафиксировано в Висагинасе (21%), Казлу-Руде (28%), Электренай (34%), городе Вильнюсе (37%) и Мажейкском районе (38%).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ