Расходы на перенос Минсельхоза в Каунас составят 200 тыс. евро

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

На перенос Министерства сельского хозяйства в Каунас в госбюджете 2020 года запланировано выделить 200 тысяч евро.

Это указывает на то, что во втором квартале 2020 года часть функций министерства будет передана Каунасу , а также на работу будут приняты специалисты из Каунаса и прилегающих регионов.

Министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис заявил, что министерство сельского хозяйства, вероятно, будет работать как в Каунасе, так и в Вильнюсе, сам он должен остаться в столице.

По его словам, на вопросы о переселении окончательно ответит рабочая группа, которая в настоящее время оценивает информационные потоки министерства, межведомственное сотрудничество и отношения с подведомственными органами.