Реальная альтернатива государственной валюте?

Фото pixabay.com

🔊 Воспроизвести

Facebook разработал собственную цифровую валюту Libra, с помощью которой можно будет переводить деньги за границу и совершать покупки онлайн. Однако многие усматривают в ней серьезную угрозу.

Литовский министр финансов Вилюс Шапока утверждает, что планирующаяся к выпуску американской социальной сетью Facebook криптовалюта Libra, а также планируемые другими компаниями так называемые стейблкоины, которые бы были связаны со стабильным имуществом, в данный момент вызывают горячие дискуссии и оставляют много вопросов без ответов, сообщил BNS.

На форуме Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Global Blockchain Policy в Париже В. Шапока заявил, что в отношении как Libra, так и других стейблкоинов нужно искать общее, глобальное решение. Стейблкоин — общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют.

«Что касается так называемых стейблкоинов, то свои намерения озвучил не только Facebook, но и несколько технологических компаний, этого же придерживается и ряд центробанков. Конечно, пока еще зачаточная фаза, но если не будет ответов на вопросы, возникающих уже сейчас, пока никто не может сказать, каким будет окончательное решение – разрешать или не разрешать, а если разрешать, то как контролировать», – сказал В. Шапока в телефонном интервью BNS.

Французский министр финансов Бруно ле Мер на минувшей неделе на форуме ОЭСР заявил, что Франция намерена блокировать проект криптовалюты Facebook в Европе, поскольку он представляет угрозу «монетарной самостоятельности» правительств.

В. Шапока признает, что у Франции по поводу Libra действительно есть основания для беспокойства, поскольку после реализации этого проекта Facebook сможет по сути за одну ночь стать глобальным игроком финансовой системы.

«По поводу стейблкоинов в различных форматах интенсивно идут дискуссии, однако остается много вопросов без ответов – например, как это повлияет на мировую монетарную систему, конкуренцию в этой сфере, много вопросов возникает и в отношении защиты данных. Только после ответов на эти вопросы можно найти оптимальное решение», – отметил министр.

По его словам, регулирование мировых финансовых рынков фрагментировано, поэтому только решений Евросоюза или Европейского центробанка (ЕЦБ) в этой сфере недостаточно.

В июне этого года Facebook представил проект собственной криптовалюты Libra, пообещав, что эта валюта будет связана с валютной корзиной во избежание больших колебаний цен, которые негативно повлияли на такие криптовалюты, как биткоин. Проект Facebook планируется реализовать уже в первой половине 2020 года.

Все же представители мировых центральных банков, политики и органы надзора обеспокоены частной схемой криптовалют. Министры экономики Большой семерки в июле предупредили, что такие проекты «создают серьезные проблемы в сфере регулирования и системные проблемы, а также политические проблемы в широком смысле».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

Последние новости