TOP,Деньги,Экономика

Реальная альтернатива государственной валюте?

Фото pixabay.com

Facebook разработал собственную цифровую валюту Libra, с помощью которой можно будет переводить деньги за границу и совершать покупки онлайн. Однако многие усматривают в ней серьезную угрозу.

Литовский министр финансов Вилюс Шапока утверждает, что планирующаяся к выпуску американской социальной сетью Facebook криптовалюта Libra, а также планируемые другими компаниями так называемые стейблкоины, которые бы были связаны со стабильным имуществом, в данный момент вызывают горячие дискуссии и оставляют много вопросов без ответов, сообщил BNS.

На форуме Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) Global Blockchain Policy в Париже В. Шапока заявил, что в отношении как Libra, так и других стейблкоинов нужно искать общее, глобальное решение. Стейблкоин — общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют.

«Что касается так называемых стейблкоинов, то свои намерения озвучил не только Facebook, но и несколько технологических компаний, этого же придерживается и ряд центробанков. Конечно, пока еще зачаточная фаза, но если не будет ответов на вопросы, возникающих уже сейчас, пока никто не может сказать, каким будет окончательное решение – разрешать или не разрешать, а если разрешать, то как контролировать», – сказал В. Шапока в телефонном интервью BNS.

Французский министр финансов Бруно ле Мер на минувшей неделе на форуме ОЭСР заявил, что Франция намерена блокировать проект криптовалюты Facebook в Европе, поскольку он представляет угрозу «монетарной самостоятельности» правительств.

В. Шапока признает, что у Франции по поводу Libra действительно есть основания для беспокойства, поскольку после реализации этого проекта Facebook сможет по сути за одну ночь стать глобальным игроком финансовой системы.

«По поводу стейблкоинов в различных форматах интенсивно идут дискуссии, однако остается много вопросов без ответов – например, как это повлияет на мировую монетарную систему, конкуренцию в этой сфере, много вопросов возникает и в отношении защиты данных. Только после ответов на эти вопросы можно найти оптимальное решение», – отметил министр.

По его словам, регулирование мировых финансовых рынков фрагментировано, поэтому только решений Евросоюза или Европейского центробанка (ЕЦБ) в этой сфере недостаточно. 

В июне этого года Facebook представил проект собственной криптовалюты Libra, пообещав, что эта валюта будет связана с валютной корзиной во избежание больших колебаний цен, которые негативно повлияли на такие криптовалюты, как биткоин. Проект  Facebook планируется реализовать уже в первой половине 2020 года.

Все же представители мировых центральных банков, политики и органы надзора обеспокоены частной схемой криптовалют. Министры экономики Большой семерки в июле предупредили, что такие проекты «создают серьезные проблемы в сфере регулирования и системные проблемы, а также политические проблемы в широком смысле».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ        

Последние новости

default image
Продолжение культового «Вий» - «Тайна печати дракона»

Подробнее...
default image
Безработица растет

Подробнее...
default image
Осенний рост цен

Подробнее...
default image
Сбор упаковок от напитков

Подробнее...
default image
Реальная альтернатива государственной валюте?

Подробнее...
default image
Вильнюс приближается к Ширвинтос

Подробнее...
default image
В тисках жесткой реальности

Подробнее...
default image
Отплавались

Подробнее...
default image
Питание и наказание

Подробнее...
default image
Символический подарок

Подробнее...
default image
Й. Вайткус о В. Маяковском: Он сам считал себя «перееханным временем»

Подробнее...
default image
Осень литовской экономики

Подробнее...
default image
Общественное здоровье – в приоритете

Подробнее...
default image
Бесплатное питание для школьников

Подробнее...
default image
Страхование выпускников и студентов

Подробнее...
default image
Литва стала лидером в ЕС по путешествиям на машине

Подробнее...
default image
«Волнующая история балетных туфелек»

Подробнее...
default image
Русский драмтеатр: в новом сезоне – многообразие жанров

Подробнее...
default image
В Тбилиси открыт обновленный Вильнюсский сквер

Подробнее...
default image
Спика

Подробнее...

    

Оставьте свой комментарий

avatar
600