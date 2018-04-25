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Рецессию в США сравнивают с Великой депрессией

Фото pixabay.com

Глубокую рецессию, в которой оказалась экономика США из-за мер по борьбе с пандемией, эксперты считают похожей на Великую депрессию. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что в стране прекратили работу многие предприятия, что вызвало массовые увольнения и грозит вызвать цепную реакцию банкротств и финансовых потерь для крупных и малых компаний.

Авторы статьи считают, что принимаемые в данный момент администрацией США меры «не остановят глубокий экономический спад и не будут достаточным для поддержания работников», если вызванный коронавирусом кризис продлится более месяца или двух.

«Мы все считаем, что рецессия имеет экономическую основу, но она не имеет никакого отношения к экономике. Речь идет буквально о попытках держаться подальше друг от друга», — заявил эксперт Американского института предпринимательства Апарна Матура.

При этом издание отмечает, что американским властям «пришлось остановить примерно половину экономики и убедить большую часть работающего населения оставаться дома в стремлении спасти как можно больше жизней».

Многие предприятия увольняют своих сотрудников, что уже привело к рекордному росту безработицы в стране. При этом другие работодатели приняли решение сократить зарплаты своих сотрудников в среднем на треть. По мнению издания, на данный момент остается открытым вопрос, идет ли речь о продолжительном спаде, или кризис прекратится уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Сенат США утвердил пакет помощи на $2 трлн из-за COVID-19. Каждый взрослый американец получит $1200, еще по $500 выделят на каждого несовершеннолетнего. Также деньги выделят на кредиты для предприятий.

korrespondent.net

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