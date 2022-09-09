Реформа энергорынка

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на минувшей неделе, что ведомства ЕС готовят срочное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии.

По мнению М. Ващеги, при рассмотрении модели рынка электроэнергии необходимо оценивать возможности его большей эффективности, что осложняется ценой на газ.

«Если мы говорим о долгосрочной модели рынка электроэнергии, то в этой модели цена на газ является существенной составляющей цены. Как известно, сегодняшняя цена на газ – это результат манипуляций Путина. Поэтому в этой ситуации мы должны оценить, насколько наш рынок электроэнергии, где цена зависит от манипулятивной цены на газ, соответствует признакам хорошо функционирующего рынка, и искать совместные решения», — сказал М. Ващега.

Президент Гитанас Науседа также призвал ЕС разделить цены на электроэнергию и газ, чтобы остановить их резкий рост. Он сообщил, что обсуждал это с главой Еврокомиссии У. фон дер Ляйен и представителями других стран Балтийского моря на минувшей неделе в Копенгагене.

Между тем министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что разделение цен на электроэнергию и природный газ разрушит систему торговли электроэнергией, поэтому необходимы комплексные решения.

Декларация стран региона

На минувшей неделе страны региона Балтийского моря договорились ускорить постепенный отказ от российской энергии и развивать ветроэнергетические мощности в Балтийском море — в ближайшие восемь лет договорились увеличить их почти в семь раз — с 2,8 до как минимум 19,6 гигаватт (ГВт).

Декларация, предполагающая это, была подписана министрами энергетики на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря, сообщило Министерство энергетики.

«Нам необходимо создать тесно интегрированный, хорошо связанный региональный энергетический рынок, чтобы обеспечить бесперебойные поставки энергии, доступные цены для наших потребителей и сопротивление российскому энергетическому шантажу. Мы договорились двигаться в направлении большей интеграции рынка, потому что только так мы можем повысить нашу безопасность и конкурентоспособность», — говорится в заявлении министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса.

В декларации оговаривается, что в ближайшее время будет все внимание будет направлено на расширение сотрудничества в сфере импорта сжиженного природного газа (СПГ), включая строительство необходимой инфраструктуры, такой как порты и СПГ-терминалы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ