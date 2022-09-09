Электричество не по карману

Между тем клиенты Perlas Energija, которые с сентября окажутся на гарантийных поставках, получат компенсацию в размере 60%, или 49 центов за 1 кВт/ч, такое решение приняло правительство Литвы. По предварительным данным, только в сентябре на это потребуется 4–4,2 млн евро. Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что государство хочет позаботится о клиентах Perlas Energija первого и второго этапов либерализации, которые попали на гарантийные поставки «не по своей вине». «Мы хотим, чтобы эти клиенты платили за электричество примерно столько, сколько на общественных поставках, пока не выберут постоянного поставщика. С учетом конечной цены получается 32,8 цента. Хочу подчеркнуть, что цена ESO — 82 цента. Напомню, что и Perlas компенсирует, по моим сведениям, около 6 центов, тогда цена будет близкой к цене общественных поставок»,– сказал на минувшей неделе Д. Крейвис.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните напомнила, что это временное решение, чтобы у клиентов было больше времени для выбора поставщика. Цена гарантийных поставок в сентябре составит 82 цт за кВт/ч, значит, государство компенсирует 49,2 цента, платить придется по 32,8 цт. Если еще и Perlas Energija даст компенсацию в 6,31 цт, то конечная стоимость будет 26,49 цт.

Минэнерго Литвы сейчас работает над поправками, которые гарантируют большую компенсацию клиентам, если они не выбрали поставщика, а их независимый поставщик не будет выполнять свои обязательства, прекратит деятельность и они из-за этого попадут на гарантийные поставки. В законе установлено, что частичная компенсация не может быть больше 60% цены.

Однако некоторые эксперты считают, что компенсировать расходы клиентов только одного поставщика за счет всех налогоплательщиков нецелесообразно.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ