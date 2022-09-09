Электричество не по карману

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что жители должны получить информацию о компенсации цен на электричество. «То, как компенсируем и как поможем людям выжить в ближайшие месяцы, думаю, узнаем в скором времени. Позже начнутся дискуссии по бюджету – я надеюсь, это будет нашим приоритетом», – сказал журналистам президент.
По его словам, проблему высоких цен на электричество по сути решило бы увеличение производства, но надо менять и алгоритмы установки цены на бирже Nord Pool. «Они могут уменьшить максимальные цены, но не могут решить проблему в корне. Решить проблему может генерация. Мы должны больше генерировать, иначе будем зависеть от импорта электроэнергии, который в нашей стране иногда бывает очень дорогим, а сейчас — один из самых дорогих», – сказал президент. «Методологию (установки цен на Nord Pool) точно надо менять, такие ненормальные вещи, какие были в последнее время, когда подается заявка на меньшую цену, а ее отклоняют из-за общего уровня цен, и биржевая цена растет – такие методологические несовершенства, мягко говоря, недопустимы», – заметил Г. Науседа. По словам участников рынка, такой парадокс алгоритма, когда из-за общего уровня цен отклоняют предложения с меньшей ценой, приводит к рекордным ценам. Такие высокие цены формируют дорогие мощности производства, которые могут предложить точное количество недостающей энергии.
Между тем клиенты Perlas Energija, которые с сентября окажутся на гарантийных поставках, получат компенсацию в размере 60%, или 49 центов за 1 кВт/ч, такое решение приняло правительство Литвы. По предварительным данным, только в сентябре на это потребуется 4–4,2 млн евро. Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что государство хочет позаботится о клиентах Perlas Energija первого и второго этапов либерализации, которые попали на гарантийные поставки «не по своей вине». «Мы хотим, чтобы эти клиенты платили за электричество примерно столько, сколько на общественных поставках, пока не выберут постоянного поставщика. С учетом конечной цены получается 32,8 цента. Хочу подчеркнуть, что цена ESO — 82 цента. Напомню, что и Perlas компенсирует, по моим сведениям, около 6 центов, тогда цена будет близкой к цене общественных поставок»,– сказал на минувшей неделе Д. Крейвис.
Премьер Литвы Ингрида Шимоните напомнила, что это временное решение, чтобы у клиентов было больше времени для выбора поставщика. Цена гарантийных поставок в сентябре составит 82 цт за кВт/ч, значит, государство компенсирует 49,2 цента, платить придется по 32,8 цт. Если еще и Perlas Energija даст компенсацию в 6,31 цт, то конечная стоимость будет 26,49 цт.
Минэнерго Литвы сейчас работает над поправками, которые гарантируют большую компенсацию клиентам, если они не выбрали поставщика, а их независимый поставщик не будет выполнять свои обязательства, прекратит деятельность и они из-за этого попадут на гарантийные поставки. В законе установлено, что частичная компенсация не может быть больше 60% цены.
Однако некоторые эксперты считают, что компенсировать расходы клиентов только одного поставщика за счет всех налогоплательщиков нецелесообразно.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ