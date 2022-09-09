Amber Grid: газа для потребления хватит 

«Весь Балтийский регион и Финляндия остаются с одним источником газоснабжения, который работает в максимальном техническом режиме и обеспечивает как текущее потребление природного газа всего региона, так и его хранение», — комментировали vz.lt ситуацию представители крупнейшего импортера газа – литовского завода удобрений Achema.

Они также отмечают, что высокие цены на электроэнергию, которые привели к запуску газовых электростанций, еще больше увеличили «текущее» потребление природного газа в регионе: «Эти факторы просто не оставили физических потоков природного газа для хранения».

В Минэнерго не ответили на вопросы vz.lt о причинах ситуации и обеспечении безопасности газоснабжения предстоящей зимой.

Три страны Балтии и Финляндия с общим годовым потреблением около 6 млрд кубометров газа в основном подвешены на одном терминале СПГ Independence, который может предоставить до 3,8 млрд кубометров газа в год.

«Хотя общее наполнение Инчукалнса ниже, запасы Ignitis значительно превышают то, что мы накапливали в последние годы», — сообщил vz.lt литовский госэнергохолдинг Ignitis. Компания уверяет, что природного газа будет достаточно для бизнес-клиентов Ignitis и жителей Литвы.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил латвийскому телевидению, что газа в стране будет достаточно: «На данный момент Latvijas Gaze является государственным поставщиком — она обязана снабжать население. Если они отказываются, не могут или испытывают трудности с выполнением этого обязательства, то эту услугу будет оказывать государственная компания Latvenergo совместно с Conexus”.

Некоторые специалисты по газовому рынку, с которыми общался портал vz.lt, описывают это более прямо: Latvijas Gaze в Латвии делает то же самое, что Gazprom Germania и другие компании, принадлежащие российской газовой монополии, делали в Европе в 2021 году — намеренно не заполняют хранилища газа перед отопительным сезоном.

Тем временем оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid утверждает, что в холодное время года газа для нужд Литвы хватит. По данным компании, Литва имеет прямой доступ к рынку СПГ и стабильно работающий Клайпедский СПГ-терминал, кроме того, в настоящее время не работает крупнейший в Литве потребитель газа – производитель удобрений Achema.

Amber Grid утверждает, что часть газа с терминала ежедневно направляется в латвийское газохранилище в Инчукалнсе, поэтому оно постоянно заполняется.

«Хотя заполнение хранилища кажется низким в процентном отношении, объем заполнения — около 12 ТВтч — весьма значителен, если учесть потребление всего окружающего региона в зимние месяцы», — заявила компания в понедельник.

«Недавно Латвия увеличила техническую мощность хранилища на несколько ТВтч, оценив возможности хранения в текущих условиях — вполне вероятно, что это приводит к более низкому заявленному проценту газа, находящегося в хранилище», — добавила она.

По данным Amber Grid, даже если бы работала одна установка на Achema, ежемесячное потребление газа в Литве составляло бы лишь около половины объема, газифицируемого через Клайпедский СПГ-терминал, а при работе обеих установок не было бы дефицита газа.

«Кроме того, газ в хранилище хранят и литовские поставщики, поэтому поток газа в Литву зимой также будет поступать из латвийского хранилища», — сообщили в компании.

К тому же в декабре заработает совместный финско-эстонский СПГ-терминал.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ