Рецессия подавит инфляцию

Пессимистичные сценарии для еврозоны

Экономисты Swedbank обращают внимание на то, что цены на электроэнергию и газ, бьющие новые рекорды, являются мрачной повседневностью не только в Литве, но и во многих других странах Европейского союза.

«Многие правительства пытаются амортизировать ценовой шок, однако зимой в некоторых странах вполне реален и сценарий нехватки природного газа, поэтому режим жесткого энергосбережения уже запущен», — отмечает Н. Мачюлис.

Прогнозируется, что Европейский центральный банк (ЕЦБ), пытаясь бороться с инфляцией, продолжит быстро повышать процентные ставки. В настоящее время ожидается, что к середине следующего года межбанковский Euribor превысит 2%.

«Такой скачок процентов для семьи с жилищным кредитом в 100 000 евро будет означать увеличение платежа примерно на 170 евро в месяц, что еще больше снизит потребление. Все же вполне вероятно, что ЕЦБ не сможет ускориться, а признаки рецессии, которые появятся в конце года, остановят рост процентных ставок», — прогнозирует Н. Мачюлис.

Экономисты Swedbank понизили прогноз роста ВВП еврозоны в следующем году до 0,5%. Но нельзя исключать возможность гораздо более мрачного сценария, особенно если возникнет необходимость резко ограничить потребление газа в промышленности.

Экономике Литвы не избежать рецессии

Экономисты Swedbank прогнозируют, что в этом году ВВП Литвы все же вырастет на 2 %, но только благодаря лучшему, чем ожидалось, первому полугодию этого года. Прогноз роста ВВП на следующий год снижен до нуля процентов. Во втором квартале этого года по сравнению с первым ВВП Литвы уже сократился на 0,4 %, и прогнозируется, что этот экономический спад может продолжиться до весны следующего года.

«Хотя заработная плата населения в этом году по-прежнему быстро росла, она не успевала за ростом цен, поэтому средняя покупательная способность снизилась более чем на 5 %. Ожидания потребителей, ухудшившиеся в последние месяцы, сейчас не лучше, чем в начале пандемии. Еще важнее то, что падающий мировой спрос также подрежет крылья литовской промышленности», — комментирует главный экономист Swedbank.

По словам Н. Мачюлиса, в признаках замедления экономики недостатка нет – в первом полугодии этого года увеличилось количество инициированных банкротств, три месяца подряд снижаются розничные продажи, сократилось и обрабатывающее производство, несмотря на по-прежнему высокий уровень экспортных заказов.

С другой стороны, по мнению экономистов Swedbank, вероятность глубокой рецессии остается низкой, поскольку литовская экономика сегодня находится в гораздо лучшем состоянии, чем 15 лет назад — накануне мирового финансового кризиса.

«Внешняя торговля у нас сбалансирована, отношение долга к доходам жителей и компаний остается одним из самых низких в ЕС, других явных признаков того, что экономика не реализует свой потенциал, нет. Правительство уже выделило более полумиллиарда евро, чтобы хотя бы частично компенсировать скачок цен на энергоносители, и, похоже, в следующем году включит в бюджет еще большую сумму. Все это позволит нам обойтись легкой рецессией, во время которой не должно быть большой волны безработных, но этого будет достаточно, чтобы погасить инфляцию», — говорит Н. Мачюлис.

Экономисты Swedbank прогнозируют, что уровень безработицы вырастет с 5,7% в этом году до 6,6 % в 2023-м. Прогнозируется замедление роста заработной платы до 7,5 %, но, в отличие от этого года, ожидается, что зарплата снова будет расти быстрее, чем цены, которые, как ожидается, вырастут в следующем году на 6 %.

«В первом полугодии текущего года средняя заработная плата увеличилась почти на 14%, а численность занятого населения выросла почти на 4%. Последние несколько лет были золотым веком для работающих людей, но эти тенденции, вероятно, изменятся. По мере ослабления спроса и на экспортных рынках, и в Литве может уменьшиться и потребность в рабочей силе», — комментирует Н. Мачюлис.

Экономические показатели

Главный экономист Swedbank обращает внимание на парадоксальную ситуацию, если и дальше с чрезмерным энтузиазмом продолжит расти минимальная заработная плата — самые низкооплачиваемые работники могут стать особенно уязвимыми. По его словам, в сложившейся ситуации более безопасным способом помочь людям с самым низким доходом было бы более быстрое повышение размера не облагаемого налогом дохода.

Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank