Подводные камни гибкого рабочего графика

Один из инициаторов поправок, Гинтаутас Палуцкас, говорит, что проблема в Литве только усугубляется.

«Те работодатели, которые гуманно относятся к работникам, не понимают этой проблемы, но бывают случаи, когда нарушается отдых работников, ведь сегодня вас могут поймать с помощью любых информационных средств», — сказал BNS Г. Палуцкас.

По словам другого члена Сейма, Оринты Лейпуте, подготовившей поправку, есть работодатели, которые дают задания работникам в конце рабочего дня: «И требуют, чтобы человек ответил (что получил поручение. —BNS) или срочно выполнил».

Она подчеркнула, что этот вопрос обсуждался в Европарламенте.

Представитель Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) говорит, что не понимает, почему такие вопросы должны решаться на законодательном уровне, если многие компании после пандемии применяют гибкий график работы, смешанные формы работы, когда человек сам выбирает, сколько времени ему работать, сколько часов работать удаленно, сколько в офисе.

«Конкурируя за сотрудников, компании улучшают условия труда. Если исключения имеют место, то есть существует необходимость быть доступным даже в нерабочее время, то все это является двусторонним соглашением между работником и работодателем, предусматривающим для этого премии, оплату труда, гибкий график работы и другие подобные вещи», — сообщила BNS директор департамента коммуникаций КПЛ Аста Ринкявичюте.

Она связывает предлагающиеся поправки с предстоящими выборами в органы самоуправления, а затем и с выборами в Сейм.

Андрюс Романовскис, президент Конфедерации промышленников Литвы, говорит, что не слышал от работодателей о существовании такой проблемы и не может сказать, каковы ее масштабы.

«Мне как работодателю не приходилось слышать о том, чтобы работодатель требовал от работника быть доступным во вне рабочего времени. Этот вопрос исходит из западной культуры, где существует проблема выгорания, особенно из англосаксонских стран, где трудовые отношения менее регламентированы, где это оставлено на договоренности между работником и работодателем, может быть, там это и проблема, а в Литве вопросы сверхурочной работы регламентируются достаточно жестко», — сказал А. Романовскис.

Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругинене поддерживает поправки: «Это здорово, так и должно быть — отдых отдыхом, и рабочие дела не должны этому мешать».

Однако она подчеркнула, что поправка также должна предусматривать и возможность того, что коллег после работы не будут беспокоить другие сотрудники.

«Не только со стороны работодателя, но и среди коллег есть злоупотребления. Когда будем рассматривать вопрос на Трехстороннем совете, мы его отшлифуем», — пообещала она.

По словам И. Ругинене, все возможные исключения должны обсуждаться между работодателем и работником, а к некоторым специальностям или профессиям применяется пассивное дежурство.