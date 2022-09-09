Решение проблем – за счет малоимущих?

«Возможное увеличение MМЗ рассчитывается на основе статистики 2021 года, поэтому MМЗ в размере 867,67 евро, предложенный Банком Литвы на следующий год, теоретически должен выплачиваться еще в этом году. Поэтому планы министра сократить вдвое рассчитанный по согласованной всеми формуле повышения ММЗ являются социально несправедливыми и непонятными в контексте роста цен на товары первой необходимости», — считает Л. Кукурайтис.

По словам парламентария, из-за запоздалой статистики работодатели и так остаются «должны» работникам в текущем году, а министр предлагает еще дополнительно ограбить самых низкооплачиваемых людей с наименьшими доходами именно сейчас, когда цены на основные товары и услуги резко выросли. По словам бывшего министра социальной защиты и труда, такое предложение является попыткой решить приближающуюся сложную экономическую ситуацию за счет наиболее слабых участников рынка.

«Во всех правительствах до этого вопросы повышения ММЗ курировало Министерство социальной защиты и труда, теперь вдруг этим занимается министр А. Армонайте, которая, на мой взгляд, просто маскирует недостатки своей работы, когда вместо создания эффективных программ поддержки бизнеса и компенсации повсеместно существенно возросших затрат перекладывает ответственность на плечи работников», — заметил Л. Кукурайтис.

Министр предлагает увеличить доход «на руки» работникам за счет увеличения не облагаемого налогом дохода (ННД), но, по мнению депутата, такое предложение носит спекулятивный характер.

«Приравнивание ННД к минимальной зарплате обсуждается уже много лет, политически, наверное, уже все его поддерживают, и такое предложение обязательно получило бы поддержку в Сейме. Однако, поскольку это вопрос, требующий больших финансовых затрат, все ждут руководящей роли правительства в его реализации. Но никто даже не предполагал, что это можно сделать, заморозив рост ММЗ, так как это имело бы прямые последствия для социальных гарантий малоимущих, государственных финансов и общего роста всех зарплат», — говорит Л. Кукурайтис.

По мнению члена Сейма, такие заявления вызывают вопросы не только к самому министру, но и к направлению действий правительства, поскольку до сих пор было принято, что в переговорах по ММЗ правительство поддерживает объективное увеличение ММЗ, рассчитанное по формуле, согласованной всеми социальными партнерами несколько лет назад и представляемой Банком Литвы. «Нынешнее заявление А. Армонайте является очевидной поддержкой работодателей, и мне интересно, что думает по этому поводу министр социальной защиты и труда Моника Навицкене, которая непосредственно курирует сектор труда», — спрашивает Л. Кукурайтис.

Со стороны министерства А. Армонайте ведутся дискуссии о необходимости изменения формулы расчета ММЗ путем включения производительности труда в формулу расчета минимальной заработной платы. По словам парламентария, ответственность за производительность несут исключительно работодатели и проводимая государством политика. «Это еще одно доказательство того, что министр, вместо того чтобы хорошо выполнять свою работу — поддерживать повышение эффективности бизнеса или ускорять программы переквалификации, — перекладывает бремя низкой производительности на плечи самых низкооплачиваемых. Это предложение министерства есть не что иное, как попытка «заморозить» нашу страну на уровне низкой производительности труда и, следовательно, низкой заработной платы. Наверное, всем очевидно, что, пока работодателям выгодны дешевая рабочая сила и низкая производительность труда, такими они у нас и будут. Неужели именно это поощряет наш министр экономики и инноваций?» — спрашивает Л. Кукурайтис.

Линас КУКУРАЙТИС, парламентарий, экс-министр социальной защиты и труда Литвы