Regitra возобновила свою деятельность и принимает экзамены

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Regitra возобновила обслуживание клиентов по предварительной регистрации. Это касается клиентов, которым надо зарегистрировать транспортное средство.

По словам заместителя гендиректора Regitrа Саулюса Шуминаса, пока сложно сказать, сколько клиентов приедет в отделения. Открыты 32 отделения, в каждом клиентов обслуживают по предварительной записи, чтобы не было столпотворения. Количество обслуживаемых лиц будет зависеть от потребности.

По словам С. Шуминаса, во время карантина жители чаще всего спрашивают о проведении экзаменов по вождению. Учитывая сложившуюся ситуацию, Regitra продлевает срок действия результата экзамена по теории вождения на 6 месяцев для тех, у кого он истекает в течение карантина или трех месяцев после его окончания. Срок продления будет отсчитываться с момента снятия карантина. Это решение позволит тем, кто не сдал практический экзамен, сделать это в течение года.

Напоминаем, что обычно положительный результат теоретического экзамена действителен в течение одного года и в течение этого периода необходимо сдать практический экзамен.

«Мы понимаем, что в стране сложилась нерядовая ситуация, поэтому хотим, чтобы наши клиенты не испытывали дополнительных неудобств. Вот почему мы решили продлить срок действия положительного результата экзамена по теории на полгода, чтобы будущим водителям не пришлось заново сдавать этот экзамен», — сообщил С. Шуминас.

Regitra принимает экзамены

На прошлой неделе Regitra возобновила регистрацию на экзамены для будущих мотоциклистов на категории А, А1 и А2. С 20 апреля открыта регистрация на экзамен для водителей на категории C, CE. Будущие мотоциклисты уже могут сдавать экзамены, а водители грузовых авто – с 23 апреля.

Для того чтобы обезопасить экзаменаторов и клиентов, просят клиентов не приходить на экзамен, если они почувствовали недомогание. В любом случае можно будет перенести экзамен на другое время, никаких ограничений не будет. Лица, сдающие экзамен, должны иметь собственную защитную маску, а перчатки и дезинфицирующие средства будут предоставлены компанией.

«Начать решено с мотоциклистов, поскольку при сдаче экзамена в этом случае контакт бывает минимальным. На втором месте — водители грузовиков, поскольку эти работники занимаются доставкой товаров и в них нуждаются транспортные компании», — сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Пока экзамены будут проводиться только в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Панявежисе и Алитусе. Записаться на экзамен можно по интернету или по телефону +370 700 55151.

Уже с 4 мая Regitra начнет принимать экзамены у будущих водителей всех категорий, включая B. Регистрация на экзамены по теории и практике будет возможна уже в понедельник, т.е. у. 27 апреля.

В мае филиалы также начнут предоставлять услуги по выдаче водительских прав предварительно зарегистрированным клиентам, которые не могут получить их через Интернет.

Регистрироваться на экзамены можно на сайте www.regitra.lt.

Информация «ЛК» подготовлено по сообщениям regitra.lt