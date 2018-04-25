Мэрия информирует жителей о возможности получения социальной помощи

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Мэрия столицы информирует вильнюсцев, у которых возникли финансовые затруднения из-за карантина и по этой причине они не могут выполнить свои финансовые обязательства, что они могут подать заявку на единовременную, целевую, условную или периодическую помощь самоуправления.

Обращаться за помощью могут не только вильнюсцы, задекларировавшие свое место жительства в Вильнюсе, но и те жители, которые не декларировали свое место жительства в Вильнюсе и включены в реестр лиц, не задекларировавших свое место жительства и фактически проживающих в Вильнюсе.

«В этот трудный период мы хотим оказать всестороннюю помощь жителям Вильнюса, которые в настоящее время сталкиваются с финансовыми трудностями, поэтому напоминаем о возможности обратиться в муниципалитет с просьбой о получении единовременного или периодического пособия. В будущем мы намерены рассмотреть новые виды льгот, если увидим, что некоторые из нынешних льгот недостаточны», — сказал заместитель мэра столицы Витаутас Миталас.

Жители Вильнюса могут получать два вида финансовой помощи: целевые пособия до 975 евро, когда средний ежемесячный доход одинокого человека не превышает 375 евро, а лиц, проживающих вместе, — 437,50 евро. Периодические выплаты — до 117 евро для трудоспособного жителя Вильнюса, у которого нет источника дохода или его среднемесячный доход составляет менее 156,25 евро. Важно знать, что целевая поддержка носит одноразовый характер и предоставляется не более трех раз в год, а продолжительность периодических выплат определяется по необходимости, с учетом индивидуального положения жителя.

Жители также могут подать заявление на получение социальных пособий и (или) компенсаций расходов за отопление, питьевую и горячую воду. Подать заявление на получение социальных пособий могут лица, чей доход ниже, чем поддерживаемый государством доход (ПГД- 125 евро) на члена семьи (в исключительных случаях — до 1,5 ПГД) в месяц. Жители Вильнюса могут претендовать на компенсацию, если полезная площадь жилища и затраты на отдельные виды энергии или топлива для отопления жилища не превышают установленных стандартов, а разница между доходом совместно проживающих жителей или одного человека и субсидируемым государством доходом для этих категорий превышает 10 %; также когда стоимость питьевой воды превышает 2%, стоимость горячей воды превышает 5% (но не меньше, чем установленные нормативы стоимости) доходов лиц, живущих вместе, или одного человека.

Желающим получить финансовую поддержку в случае возникших трудностей, связанных с карантином или другими финансовыми проблемами, предлагается заказать услугу онлайн на сайте www.spis.lt (в информационной системе социальной поддержки семьи): выбрав типы социальных пособий: социальное пособие и (или) расходы на отопление, расходы на питьевую воду, компенсация расходов на горячую воду. Также заявление может быть отправлено по электронной почте: info @ spcentras. Телефон для справок 8 700 35545.

Кроме того, Вильнюсский городской центр социальной помощи принимает заявки на получение помощи в виде продуктов питания и предметов гигиены из Европейского фонда для наиболее нуждающихся — помощь предоставляется раз в два месяца и оказывается благотворительным фондом и фондом помощи «Продовольственный банк». Мэрия столицы напоминает, что жители Вильнюса, столкнувшиеся с финансовыми проблемами, и пожилые люди, которые не могут оплатить счета за коммунальные услуги из-за карантина, временно освобождаются от процентов по задолженности — коммунальные компании не будут взимать проценты за просроченные платежи.

Информация «ЛК», vilnius.lt