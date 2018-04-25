За 1-й квартал задержано втрое больше контрабандных сигарет, чем в прошлом году

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За первый квартал этого года в Литве задержано почти втрое больше контрафактных сигарет, чем за такой же период прошлого года, сообщила в пятницу Криминальная служба таможни.

По её данным, в общей сложности за три первых месяца года задержано 5 млн 875 тыс. пачек контрафактных сигарет. В прошлом году было задержано примерно 1 млн 940 тыс. пачек.

Стоимость задержанных в этом году преимущественно белорусских контрафактных сигарет вместе с обязательными к уплате налогам превышает 20 млн евро.

Примерно 38% контрафактных грузов было задержано у границы с Беларусью. Ещё около трети всех грузов было задержано внутри страны.

По данным таможни, контрабанда завозится в страну всё более крупными партиями.