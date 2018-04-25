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Рекомендации мэрии Вильнюса сеньорам на время карантина

Фото pixabay.com

Вильнюсское городское самоуправление информирует об изменениях в жизни СЕНЬОРОВ
в условиях карантина

Мы хотим, чтобы Вы были здоровы и защищены от коронавируса, поэтому настоятельно призываем всех людей преклонного возраста оставаться дома – Вы находитесь в группе риска, вирус для Вас наиболее опасен.

На время карантина сеньорам:
– Настоятельно рекомендуем оставаться дома;
– Опасно посещать публичные места (магазины, рынки, храмы, поликлиники и пр.);
– Вам не рекомендуется присматривать за внуками и другими детьми, так как ребенок, заразившись, инфекцию перенесет легко, между тем для людей преклонного возраста это огромный риск.
– Платежи подождут: заплатить за услуги сможете позднее, либо электронным способом вместо Вас это могут сделать соседи, родственники.
– Позвольте соседям и родственникам позаботиться о Вас: привезти Вам продукты питания и безопасно оставить их у двери во избежание контакта, они также могут вынести мусор, уладить другие неотложные дела.
– Если закончились лекарства или необходимо, чтобы врач выписал новые, к врачу обращайтесь только по телефону. Врач по телефону также может проконсультировать Вас относительно Вашего состояния здоровья. При появлении симптомов коронавируса (повысилась температура, появился кашель, затрудненное дыхание, одышка), звоните на круглосуточную бесплатную горячую линию по коронавирусу по тел. 1808, в случае срочной медицинской помощи – по тел. 112.

На помощь сеньорам могут прийти и волонтеры – звоните по тел. 1664.

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Если Вы хотите побеседовать, пообщаться не выходя из дома – звоните на БЕСПЛАТНУЮ «Серебряную линию»: 8 800 80020. Линия действует по рабочим дням 8:00–20:00 час.

Информация Vilnius.lt

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