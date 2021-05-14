Фото vilnius.lt

В столице завершилась реконструкция уже 10-го по счету школьного стадиона. В этот раз модернизирован стадион школы им. Жигимантаса Аугустаса.

Реконструкция стадиона включала в себя замену покрытия. Были также обновлены инвентарь и освещение. На стадионе оборудованы футбольная площадка с искусственным покрытием, две новые баскетбольные и одна волейбольная площадка. Обновлены также беговые дорожки.

По словам столичного вице-мэра Валдаса Бенкунскаса, стадион будет доступен не только ученикам школы, но и всей общественности столичного района Шяшкине. Общественность и пользователи системы Active Vilnius могут заниматься спортом на стадионе с 18.00 до 22.00 по рабочим дням и с 07.00 до 22.00 – по выходным.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt