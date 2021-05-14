Заработная плата растет быстрее, чем пенсия

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Улучшение экономической ситуации в стране за последнее десятилетие способствовало росту как средней заработной платы, так и государственной пенсии по старости. Хотя рост не был остановлен даже пандемией, темпы роста этих показателей неравномерны, и разрыв между ними может сохраниться в будущем, отмечает Айсте Палюкайте, менеджер по пенсионным продуктам ЗАО Luminor Investicijų Valdymas.

По данным Департамента статистики Литвы, за последние десять лет средняя (чистая) заработная плата в Литве, включая индивидуальные предприятия, выросла на 95%. Тогда средняя пенсия выросла на 60 %. Таким образом, рост заработной платы был в 1,6 раза выше, чем пенсий.

По сравнению со средней заработной платой, которая за десятилетие почти удвоилась, пенсии росли гораздо медленнее. Хотя несколько недавних решений литовских властей помогли ускорить рост пенсий. В 2018 г. в Литве была введена индексация пенсий, которая связала повышение государственных пенсий с ростом средней заработной платы в стране.

Поддерживать рост пенсий в будущем может быть труднее из-за быстро стареющего общества. В результате прогнозируется, что в будущем размер государственной пенсии останется на уровне 30 — 40% от заработной платы. По данным экспертов, для комфортной жизни необходимо хотя бы 70 – 80% от зарплаты.