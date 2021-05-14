Праздник со слезами на глазах

Фото из архива редакции

В Литве отметили 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. 8 мая церемонии возложения цветов прошли в Вильнюсе, на площади возле Министерства обороны, у Паняряйского мемориала, на Антакальнисском кладбище и на военном кладбище в парке Вингис. Церемонию почестей и возложение цветов от имени руководства Литовской Республики и дипломатического корпуса зарубежных стран совершили солдаты Почетной гвардейской роты Вооруженных сил Литвы.

С раннего утра 9 мая, несмотря на карантинные ограничения, сотни вильнюсцев и гостей города пришли к Мемориалу советским воинам на Антакальнисском кладбище. Вечный огонь у мемориала буквально утопал в цветах. День Победы – это еще и день Памяти, ведь мы живы, пока мы помним. Все меньше становится живых свидетелей той страшной войны, редеют ряды ветеранов, но память поколений, людская память жива и будет помнить подвиг тех солдат, кто не дожил до Великой Победы, и тех, кто прошел всю войну и встретил этот Великий День.

В этот день цветы к воинским мемориалам, захоронениям советских солдат были возложены во многих городах Литвы.

По случаю Дня Победы посол России в Литве Алексей Исаков совместно с главами и сотрудниками дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Беларуси и Казахстана, а также руководством Республиканского комитета Организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, принял участие в церемонии возложения венков к Воинскому мемориалу и другим захоронениям на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Фото из архива редакции

Обращаясь к присутствующим главам и представителям дипкорпусов, посол России отметил, что 9 Мая – это «наш общий праздник, это наша общая победа, победа народов наших стран в этой страшной и самой жестокой войне в истории человечества. Мы всегда будем помнить подвиг, который совершили бойцы на полях сражений, ратный труд тех, кто трудился в тылу, мы будем помнить страдания тех, кто попал в концентрационные лагеря, кто воевал в партизанских отрядах. Эту память надо сохранять и не допускать того, чтобы предпринимались попытки для переиначивания истории Второй мировой войны и искажения ее уроков».

А. Исаков напомнил, что в Литве находится около 300 воинских захоронений и более 80 тысяч советских воинов пали в боях за ее освобождение. «Мы должны помнить подвиг наших солдат, наших народов в освобождении своей Родины, в освобождении Европы, в освобождении всего мира от нацистской чумы», – подчеркнул посол РФ.

Затем в посольстве России состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны. По случаю Дня Победы ветеранам были переданы персональные поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина.

Вручая именные поздравления, посол России пожелал ветеранам здоровья, бодрости духа, энергии и процветания. А. Исаков вручил также председателю Комитета республиканской ветеранской организации Юлюсу Декснису благодарственное письмо председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко; председателю Вильнюсской организации Костасу Банявичюсу – диплом Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом за подписью его председателя – министра иностранных дел России Сергея Лаврова; ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Архиповой-Эфрос – юбилейный памятный знак от Ассоциации поисковых отрядов (Калининградская область).

Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Литве Екатерина Ермилина отметила, что «76 лет назад этот день – День Великой Победы миллионы людей встречали со слезами на глазах, потому что слишком непомерной ценой досталась нам эта победа. Но самое главное, что они встречали этот день с твердой верой в то, что эта трагедия никогда больше не повторится. Поэтому наша с вами общая задача, живущих сегодня, сохранить память об этом беспримерном подвиге наших предков, наших народов, наших стран, не допустить попыток переписать историю, предать забвению подвиг наших народов».

Затем для гостей был организован показ трансляции Парада Победы на Красной площади.

Накануне праздника посол России и сотрудники посольства приняли участие в международных акциях «Бессмертный полк» и «Сад памяти».

8-9 мая дипломаты посольства и Генерального консульства России в Клайпеде посетили десятки городов Литвы, в том числе Каунас, Шяуляй, Панявежис, Мариямполе, Алитус, Висагинас, Мажейкяй, Друскининкай, Палангу, Нерингу и др., где возложили венки и цветы к могилам воинов-освободителей.

Сотрудники посольства Республики Беларусь также приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в Каунасе, Друскининкай, Висагинасе, Шальчининкай и Алитусе.

Тем временем

Почтили память жертв войны

В продолжение существующей традиции сотрудники посольства Литвы в России 8 мая возложили цветы у Вечного огня возле Кремлевской стены в Москве и почтили память жертв Второй мировой войны минутой молчания, сообщает МИД Литвы.

6 мая в интервью радиостанции «Эхо Москвы» посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас отдал дань памяти погибшим в этой войне. По словам посла, победа над фашизмом – это «праздник для всех нас». «Было бы уместно с моей стороны просто по-человечески выразить соболезнования всем семьям тех россиян (и не только россиян — литовцев, украинцев, белорусов, американцев), которые положили свои головы. Это и мирное население, и военные, которые положили свои головы, защищая нас от фашизма. Это большое событие. Это праздник всех нас — победа над фашизмом», – сказал посол Литвы.

Инф. «ЛК».