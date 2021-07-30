Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В Вильнюсе завершена реконструкция Тупутишкского серпантина, сообщает компания Grinda. «Такая мощенная камнем дорога не только красива с виду, но и долговечна, не требует особого ухода», – сказал ВРИО главы Grindа Далюс Кулешюс. Для реконструкции 200-метровой дороги шириной 4,5 м использовали булыжники, зазоры между ними засыпаны мелкой фракцией гранитного щебня. Реконструкция проходила с соблюдением всех требований по охране культурного наследия, сообщает BNS.

Чтобы сохранить уникальность объекта, велосипедные и пешеходные дорожки не оборудовались. По серпантину может ездить только легковой транспорт. В прошлом году компания Grinda реконструировала улицу С. Фино, восстановила каменную мостовую на участке в 197 м. Тупутишкский серпантин был оборудован в начале ХХ века для соединения Верхнего и Нижнего Павильниса. Из-за дождей и интенсивного движения на дороге появились выбоины, ездить по ней было опасно. Тупутишкский серпантин является объектом культурного наследия.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt