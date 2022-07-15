Реновация тепловых узлов

Депутаты на минувшей неделе 106 голосами «за» приняли поправку к Закону о теплохозяйстве и господдержке реновации многоквартирных домов, которые, как ожидается, будут способствовать мелкой реновации.

Поставщики тепла или эксплуатирующие организации многоквартирных систем отопления и горячего водоснабжения должны обеспечить реконструкцию теплоузлов в многоквартирных домах не позднее чем в течение четырех лет. Жильцы также должны будут иметь возможность регулировать потребление тепловой энергии и поддерживать желаемую температуру в помещении.

Поправки обсуждались в Сейме в срочном порядке, чтобы в отопительный сезон 2022-2023 годов люди могли меньше платить за тепло.

По данным Минэнерго, примерно пятая часть литовских многоквартирных домов переплачивает за отопление из-за изношенных тепловых узлов. Их модернизация может снизить счета за отопление примерно на 15%.

Как сообщило министерство энергетики, в целях снижения счетов за отопление домов до июля 2026 года должны быть модернизированы системы отопления и горячего водоснабжения всех многоквартирных домов. Распоряжение об этом подписал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

«Ожидается, что это будет стимулировать управляющих и жителей многоквартирных домов к принятию всех необходимых мер для обеспечения максимально эффективного использования тепловой энергии, а также снижения финансовых потерь, которые несут потребители за отопление», — говорится в сообщении министерства.

По данным министерства, в настоящее время в Литве около 3 тысяч элеваторных тепловых узлов, которые технологически устарели и не обеспечивают равномерного обогрева всего здания. В теплоузлах элеваторного типа отсутствует возможность регулирования в зависимости от внутреннего потребления тепла и, как следствие, отсутствует возможность оптимизировать расход тепловой энергии.

По статистике 66% жителей Литвы живут в многоквартирных зданиях, которые построены до 1993 года. 97% квартир принадлежат частным лицам и только тремя процентами владеют муниципалитеты. В 65% зданий тепло подается централизованно.

За последние 9 лет в Литве реновировали более 3 тысяч многоквартирных домов — в это вложено более миллиарда евро. В Латвии за этот период утеплили 1600 домов, вложив 530 миллионов евро. А в Эстонии за десять лет реновированы только 1100 многоквартирных домов.

Опять в очередь за компенсацией?

Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что сейчас еще рано говорить о том, будет ли государство компенсировать жителям расходы на электричество и газ в следующем году. Между тем министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте отметила, что, если цены на газ и электричество в следующем году вырастут в 2-3 раза, правительство предусмотрит механизм их компенсации, чтобы цена не выросла больше чем на 40%. Но все станет ясно осенью.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ