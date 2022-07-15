Рекордная стоимость продовольствия 

Анализ стоимости средней корзины самых дешевых продуктов питания, зафиксированный Pricer.LT в июне, показал, что средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы по сравнению с маем подорожала на 2,11 евро (3,1 проц.) и была на 16,11 евро (30 проц.) дороже, чем в июне прошлого года.

Так, в июне молоко, молочные продукты, сыр и яйца подорожали на 42,7%, мясо и изделия из него – на 20,6%, овощи – на 37,4%, хлеб и мучные изделия – 29,7%. Июньский анализ Pricer.lt средней стоимости корзины самых популярных и хорошо известных товаров показал, что по сравнению с маем цены выросли на 2,90 евро (5,5 проц.), в июне средняя стоимость корзины хорошо известных продуктов была на 14,25 евро (34,6 проц.) больше, чем в июне 2021 г.

Самым дешевым в рейтинге остается магазин «Norfa», который повышает цены на 1,31 евро. RIMI повысил цены на 0,83 евро и находится на втором месте, «LastMile» (интернет-магазин IKI) повышает цены на 3,55 евро и занимает третье место. «Maxima» увеличивает стоимость корзины на 5,20 евро и оказывается на четвертом месте. «Barbora» подняла цены на 3,51 евро и занимает пятое место. IKI увеличивает цены на 3,89 евро и остается на пятом месте, e-Rimi повысил цену на 2,19 евро и занимает шестое место. Разница между самой дешевой и самой дорогой корзиной – 12 проц., или 6,33 евро.

Из отслеживаемых Pricer.LT цен на 52 товара подорожал 51, подешевел 1 товар. На 10 и более процентов подорожали 47 товаров из 52 отслеживаемых. Больше всего подорожали подсолнечное масло, молотый кофе «Jacobs», сметана, яйца. Самые дешевые товары – макароны, овсяные хлопья. Незначительно подешевел только кофе.

Свинина

Свинина по сравнению с прошлым годом подорожала на 12,6 проц., или на 43 проц. по сравнению с самой низкой стоимостью этого года. Пока цена больше не повышается, но неясно, что будет во второй половине лета.

Курица

Цены на курицу – на 26,6 проц. выше, чем в прошлом году. Остается утешаться тем, что цена в Литве меньше среднего показателя по ЕС.

Между тем аналитики портала отмечают непрофессионализм наших торговых сетей, нежелание поиска других рынков поставок более дешевых товаров.

Неутешительный прогноз

Пока ожидания не самые лучшие, констатируют аналитики компании по исследованию цен и рационального потребления Pricer.lt. Инфляцию на уровне 20 проц. мы будем наблюдать все лето. Возможно снижение цен на отдельные товары, которые поднимались из-за слухов, – это зерновые товары, растительное масло, но серьезных положительных изменений не предвидится.

Судя по росту цен на корзины, рассчитываемые Pricer. lt и данным Департамента статистики, расходы на продукты питания увеличиваются на 30 проц., и это значительно опустошит кошельки жителей со средней и низкой зарплатой. Кроме того, прогнозируется значительное повышение коммунальных платежей и выплат по имеющихся кредитам. Прогнозируют, что осень будет очень тяжелой.

Основой для снижения цен является ограничение потребления, отмечает портал Pricer.lt, которое мы видим в статистике розничной торговли, но оно должно быть более продолжительным и глубоким, что, скорее всего, произойдет осенью, когда закончатся отпуска, детей нужно будет отправлять в школу, выплачивать подорожавшие кредиты и оплачивать дорогие коммунальные счета.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ