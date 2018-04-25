Реновация учебных заведений

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

🔊 Воспроизвести

В этом году в столице будут отремонтированы 252 школы и детских сада в разных районах Вильнюса. Столичная мэрия обещает, что обновленные школы станут более комфортными и теплыми — на эти цели выделено более 16 млн евро.

В обновленных помещениях появятся современные площадки, способствующие развитию творчества, где учащиеся смогут и развиваться, и интересно проводить время.

Будет обновляться кровля, утепляться фасады зданий, а также ремонтироваться библиотеки, актовые и спортивные залы, многофункциональные научные лаборатории, мастерские, кабинеты цифровых технологий для учащихся начальных классов и многое другое.

На текущий момент уже проведены работы в школе хорового пения «Liepaitės», Григишкской школе искусств, в художественной школе им. Юстинаса Веножинского, Каролинишкской музыкальной школе, целом ряде гимназий, прогимназий и школ, а также в лицее технического университета им. Гядиминаса. Во многих учебных заведениях ремонтные работы начнутся в ближайшее время.

В столице строится 5 новых школ, в столичных районах Бальсяй, Пашилайчай, Павильнис и Пилайте, в них смогут обучаться несколько тысяч учащихся.

Кроме того, в нынешнем году будут отремонтированы все 124 из них. В детсадах также меняются окна и кровля, сантехника и электричество, обновляются игровые площадки и благоустраиваются прилегающие территории. В этом году столица строит и новые модульные детские сады для более чем 600 маленьких вильнюсцев.

Планируется обновить 10 спортивных площадок и 8 школьных стадионов. На эти работы было выделено более полутора миллионов евро.

Информация «ЛК»

Последние новости