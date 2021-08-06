Реорганизация здравоохранения: еще одна замалчиваемая реформа?

Проект реорганизации сети учреждений здравоохранения предусматривает сокращение количества коек активного лечения, объединение учреждений и реорганизацию скорой медицинской помощи. Кроме того, реформа коснется услуг по долгосрочному уходу за инвалидами. Для реализации этих изменений будут использованы миллионы из Фонда экономического восстановления и устойчивости (RRF) и инвестиции Европейского союза.

Не дожидаясь вопросов о сокращении коек и числа медучреждений, заместитель министра Дангуоле Янкаускене попросила парламентариев «не пугаться». Однако, согласно оценкам соцдемов, многие ключевые вопросы остаются без ответа.

«Представители министерства особо акцентируют экономические критерии — сколько коек должно быть в больнице, чтобы ее деятельность была «устойчивой и экономичной». Однако возникает вопрос, учитываются ли в подобных расчетах интересы населения и спрос на медицинские услуги в конкретном регионе», — опасается О. Лейпуте.

Социал-демократы сомневаются, что в ходе подготовки этой реформы правящие провели обсуждения с муниципалитетами, самими медицинскими учреждениями, их руководителями и организациями пациентов.

«Где публичные дискуссии? Об этом не слышали даже руководители медицинских учреждений. Как всегда, проект реформы готовится секретной «рабочей группой», — возмущена О. Лейпуте.

По словам Ю. Сабатаускаса, в представленном министерством проекте перечислено много рисков, но для их контроля предлагается одна и та же мера: укрепление университетских больниц Вильнюса и Каунаса. «Что, если волна пандемии парализует работу этих учреждений?», — спрашивает парламентарий.

О. Лейпуте добавляет, что без активного лечения в районах, т.е. с закрытием терапевтических отделений оказание неотложной медицинской помощи станет просто невозможным, потому что отделений скорой помощи не останется. В районах с населением менее 21 тыс. человек людям будут доступны только ограниченные услуги врачей-консультантов.

«Рубить сплеча», — так социал-демократы описывают план реформирования Службы скорой медицинской помощи (СМП).

«Больше всего СМП не хватает в сельской местности. Почему число бригад привязано к количеству жителей, вне зависимости от удаленности и количества оказываемых услуг? На то, чтобы добраться до больного и отвезти его в больницу, находящуюся в городе, необходимо много времени», — отмечает О. Лейпуте.

«Централизация услуг СМП никак не повлияет на эффективность работы бригад. Количество бригад нужно увеличивать. Качество услуг также улучшили бы и автомобили с современным оборудованием — сейчас типичная ситуация такова, что две машины находятся в пути, а четыре — в ремонте», — перечисляет О. Лейпуте хронические проблемы.

Социал-демократы в реформе, которая «секретно» разрабатывается, видят преференции частным медицинским учреждениям, что приведет к усилению социальной изоляции и еще более заметному неравенству в качестве жизни людей.

Ю. Сабатаускас отмечает, что в проекте не говорится об улучшении показателей здоровья — хотя будет потрачен почти 1 миллиард евро.

«Проект проникнут не заботами о жителях Литвы, а интересами нескольких крупных больниц. Чтобы развеять сомнения, важно знать, кто подготовил текст проекта. Подписаны ли декларации о беспристрастности? Были ли голосования, в ходе голосований воздерживались ли в случаях вероятного конфликта интересов? Составлены ли протоколы заседаний? Где они? Какие статистические и прогностические материалы использовали разработчики проекта?», — спрашивает Ю. Сабатаускас.

По оценкам парламентария, проект готовился в спешке и не соответствует требованиям, выдвигаемым для инвестиционных проектов: отсутствует оценка влияния на здоровье, оценка финансовой и экономической эффективности, игнорируются такие приоритеты ЕС, как оцифровка, зеленый курс, сокращение региональных неравенств.

«Мы требуем как можно скорее рассекретить весь текст проекта. Необходимо провести независимую экспертизу. Начать дискуссию в Сейме можно будет, только имея на руках полный текст документа», — резюмирует позицию социал-демократов Ю. Сабатаускас.