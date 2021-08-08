В тройку лидеров на Олимпиаде в Токиo вошли США, Китай и Япония

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В Токио в воскресенье, 8 августа, завершилась соревновательная часть летних Олимпийских игр. В тройку лидеров по количеству золотых медалей вошли США, Китай и Япония.

Медальный зачет выиграла сборная США, которая долгое время отставала от лидирующего Китая. На счету американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медалей. Второе место занял Китай (38-32-18). Третьи — хозяева Олимпиады японцы (27-14-17). Четвертое место у сборной Великобритании (22-21-22).

В неофициальном командном зачете спортсмены, представляющие Олимпийский комитет России, заняли пятое место. Всего на счету российских спортсменов 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых.