Решение о призыве в армию девушек должно принять общество, политики – советник президента

Srž. Vido Stašaičio, vyr. eil. Ramintos Zakarkienės ir vyr. eil. Bertos Radvilaitės nuotraukos/ KAM

Решение о включении девушек во всеобщий призыв на срочную службу в армии должны принять общество и политики, заявил старший советник президента по вопросам национальной безопасности Дарюс Кулешюс.

«Видите ли, здесь не только президент должен принимать решение, но и всё общество, и все политики, должен быть широкий подход, оценка всех сценариев», — заявил во вторник в интервью информационному радио Ziniu radijas советник президента.

«На сегодняшний день, пока эта работа не выполнена, я точно не могу высказывать однозначную позицию», — добавил он.

Министерство обороны Литвы недавно провело исследование, в котором рассматриваются две возможности — призывать только юношей 18-19 лет или юношей и девушек. Согласно этому исследованию, модель всеобщего призыва, включающая девушек, займет больше времени и потребует в несколько раз больше инвестиций.

Д. Кулешюс отметил, что этот документ еще будет обсуждаться на Госсовете по обороне (ГСО).

В исследовании утверждается, что документ должен трактоваться как «аналитическое основание для принятия решений и дискуссии участников политического процесса».

Министерство обороны готовится представить это исследование различным ведомствам и общественным организациям, а также обсудить с ними возможность введения всеобщего призыва.

Частичный призыв в ВС Литвы был возобновлен в 2015 году после действий России в Украине.

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