США отвергли требования России о нерасширении НАТО

Соединенные Штаты открыты для дальнейших переговоров с Москвой по поводу размещения военнослужащих и техники у границ Украины, если и Россия будет открыта для аналогичных шагов. Об этом заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила журналистам после встречи с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, которая прошла в понедельник 10 января, в Женеве.

По словам Шерман, обсуждение этих вопросов может состояться, к примеру, в рамках заседания Совета НАТО — Россия в Брюсселе в среду. В то же время представитель США вновь отвергла требования России относительно гарантий нерасширения НАТО.

Американская сторона «твердо» сопротивляется предложениям, которые, по мнению запада, являются неприемлемыми, сказала Шерман. «Мы не позволим никому противоречить политике открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для альянса. — подчеркнула она. — Мы не откажемся от двухстороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с США, и мы не будем принимать решений об Украине без Украины, о Европе без Европы или о НАТО без НАТО».

Россия отрицает планы вторжения в Украину

В свою очередь Рябков назвал разговор в Женеве «сложным, но очень профессиональным». «У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку, — сказал он на брифинге по итогам переговоров. — Мы, в свою очередь, представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО — это абсолютный императив».

По словам замминистра, прогресса по этому вопросу достигнуто не было. «По основному вопросу, касающемуся нерасширения НАТО, я бы сказал, что нет, не удалось добиться какого-то улучшения», — сказал Рябков, отметив, что решение остальных вопросов безопасности зависит от того, будет ли прогресс по данному вопросу. «Мы подчеркиваем, что для нас это является вопросом крайней важности, очень важно, чтобы Украина никогда в будущем не могла войти в состав НАТО», — объяснил он.

Рябков также сказал, что Россия на переговорах заверила американских коллег, что у нее нет планов вторжению в Украину. «Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений «напасть» на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил, осуществляются в пределах нашей территории, причем нет оснований опасаться эскалационного сценария в данной связи», — сказал он.

Переговоры Запада с Россией

Российско-американские консультациипроходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате и продолжались более семи часов. Накануне заместитель госсекретаря США и замминистра иностранных дел РФ провели двухчасовые предварительные консультации. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, в ходе встречи Шерман «подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы». При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.

12 января — впервые с конца 2019 года — состоится заседание Совета НАТО — Россия в Брюсселе, а на 14 января намечены консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 9 января прошла предварительная часть переговоров с США по вопросам безопасности.

Власти РФ, стягивающей в последние месяцы войска и военную технику к границе с Украиной, категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и в свою очередь обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении учений возле российских границ. Они требуют юридически обязывающих гарантий безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины в состав альянса.