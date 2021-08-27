Республиканцы требуют отставки Байдена из-за терактов в Кабуле

Представители Республиканской партии США требуют от президента страны Джо Байдена покинуть пост из-за гибели американцев при взрывах в столице Афганистана Кабуле.
Пришло время для привлечения к ответственности, начиная с тех, чье неудачное планирование позволило этим атакам произойти. Джо Байден, Камала Харрис, Энтони Блинкен, Ллойд Остин и Марк Милли — все должны уйти в отставку или подвергнуты импичменту и отстранены от должности», — говорится в заявлении сенатора Марши Блэкберн.
Республиканка Элиз Стефаник написала в Twitter, что «руки Джо Байдена в крови». По ее словам, теракт в кабульском аэропорту и гибель там американцев стали возможными в результате «некомпетентного и слабого руководства со стороны Байдена», который не может оставаться верховным главнокомандующим.
Эти храбрые военнослужащие делали все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию американцев и невинных афганских союзников. К сожалению, их героические усилия были подорваны президентом Джо Байденом и его администрацией, которые подводили их на каждом шагу», — заявил сенатор-республиканец Тодд Янг.
Он добавил, что «американский народ не может и не должен мириться с этими ошибками в суждениях своего главнокомандующего».
Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти призвал Конгресс принять закон, запрещающий полный вывод войск из Афганистана «до тех пор, пока каждый американец не покинет Афганистан».
При этом некоторые республиканцы призывают объединяться в этот сложный момент.
«Президент Байден также должен выступить, стать таким главнокомандующим, в котором мы нуждаемся, и показать миру, что мы не потерпим подобных злобных атак», — заявил сенатор Кевин Крамер.
В свою очередь, демократы настаивают на продолжении эвакуации вплоть до 31 августа. Они также поддерживают решение о выводе войск.
Напомним, в результате терактов в Кабуле погибли более 100 человек, в том числе 13 американцев. Пострадали более 1000 человек.
korespondent.net