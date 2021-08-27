Республиканцы требуют отставки Байдена из-за терактов в Кабуле

Эти храбрые военнослужащие делали все возможное, чтобы обеспечить эвакуацию американцев и невинных афганских союзников. К сожалению, их героические усилия были подорваны президентом Джо Байденом и его администрацией, которые подводили их на каждом шагу», — заявил сенатор-республиканец Тодд Янг.

Он добавил, что «американский народ не может и не должен мириться с этими ошибками в суждениях своего главнокомандующего».

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти призвал Конгресс принять закон, запрещающий полный вывод войск из Афганистана «до тех пор, пока каждый американец не покинет Афганистан».

При этом некоторые республиканцы призывают объединяться в этот сложный момент.

«Президент Байден также должен выступить, стать таким главнокомандующим, в котором мы нуждаемся, и показать миру, что мы не потерпим подобных злобных атак», — заявил сенатор Кевин Крамер.

В свою очередь, демократы настаивают на продолжении эвакуации вплоть до 31 августа. Они также поддерживают решение о выводе войск.

Напомним, в результате терактов в Кабуле погибли более 100 человек, в том числе 13 американцев. Пострадали более 1000 человек.

korespondent.net