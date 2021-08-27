Длинные цепочки поставок становятся головной болью для промышленности Литвы

Так как Китай пытается особо жесткими мерами побороть коронавирус и из-за ухудшения политических отношений между Пекином и Вильнюсом, длинные цепочки поставок становятся всё более острой проблемой для промышленности Литвы. В ситуации нехватки оборотных средств бизнес предлагает государству подумать о механизмах помощи бизнесу.
По разным причинам стоимость контейнерного судна из Китая в Литву с прошлой весны выросла в разы, поэтому часть предприятий столкнулись с возросшими затратами и нехваткой оборотных средств.
Глава Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) Видмантас Янулявичюс заявил BNS, что доставка контейнера из Китая в Литву теперь стоит 16 тыс. долларов США — только в последнюю неделю цена повысилась на 2 тыс. долларов.
Он также отметил, что, возможно, последнее подорожание связано с обострившимся политическим напряжением, так как, к примеру, на грузы из Польши и Латвии это не распространялось.
Экономист компании Brandonomika Александр Изгородин отметил, что политический аспект не является основной причиной удорожания контейнеров.
«Проблема — ситуация с ковидом в Китае, так как вирус распространился в 16 из 32 провинций Китая, там распространяется штамм дельта. Китай борется с очагами коронавируса, как только появляется новый, вводятся очень жесткие карантинные меры», — рассказал А. Изгородин BNS.
Он также добавил, что в начале пандемии шли разговоры о необходимости укорачивать цепочки поставок и производство важных компонентов вернуть из Азии в Европу. В Европе эти процессы идут медленно.
А. Янулявичюс полагает, что в настоящее время в Китае всё еще множество изделий и компонентов, которые дешевле европейских — они используются в строительстве, сельском хозяйстве, фармакологии и других отраслях промышленности. Он также подчеркнул, что в Китае очень сильное производство полупроводников.