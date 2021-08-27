Длинные цепочки поставок становятся головной болью для промышленности Литвы

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Так как Китай пытается особо жесткими мерами побороть коронавирус и из-за ухудшения политических отношений между Пекином и Вильнюсом, длинные цепочки поставок становятся всё более острой проблемой для промышленности Литвы. В ситуации нехватки оборотных средств бизнес предлагает государству подумать о механизмах помощи бизнесу.

По разным причинам стоимость контейнерного судна из Китая в Литву с прошлой весны выросла в разы, поэтому часть предприятий столкнулись с возросшими затратами и нехваткой оборотных средств.

Глава Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ) Видмантас Янулявичюс заявил BNS, что доставка контейнера из Китая в Литву теперь стоит 16 тыс. долларов США — только в последнюю неделю цена повысилась на 2 тыс. долларов.