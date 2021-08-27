Фонд помощи бизнесу инвестирует в две компании по управлению отелями 27,3 млн евро

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Управляющее Фондом помощи бизнесу стоимостью 1 млрд евро Агентство по управлению государственными инвестициями (АУГИ) сообщает, что подписало два договора инвестирования, общая стоимость которых достигает 27,3 млн евро.

На их основании фонд выкупит облигации компании Grand Hotel Vilnius, управляющей отелем Kempinski, стоимостью 13,8 млн евро, а также облигации компании Astorija Hotel, управляющей отелем Radisson Blue Royal Astorija, стоимостью 13,5 млн евро.

Генеральный директор АУГИ Дайнюс Вильчинскас отмечает, что весь сектор гостиничных услуг ощутил беспрецедентное влияние пандемии, когда не получил запланированные доходы ни от въездного туризма, ни от потребителей местного рынка.