«Талибан»: желающие могут покинуть Афганистан в обычном порядке после ухода США из страны

Талибы не будут препятствовать желающим покинуть Афганистан после установления контроля над аэропортом Кабула. Об этом заявил в четверг представитель движения Забихулла Муджахид в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы прорабатываем вопрос установления полного контроля над аэропортом <…> После того, как США покинут Афганистан и аэропорт в частности, каждый сможет уехать из страны в обычном порядке: купить билет, получить необходимую визу, мы никому не будем чинить препятствий», — сказал он.

Муджахид назвал ситуацию в районе аэропорта Кабула печальной. По его словам, в сложившейся ситуации виноваты США, «которые призывали людей уезжать». «Кроме того, американцы открывали огонь, были жертвы», — добавил он.