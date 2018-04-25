Результат выборов определит активность избирателей – Р. Карбаускис

«По количество голосов, которое получено в первом туре выборов, очевидно, что было получено такое же количество голосов, которое было за правых в 2016 году. (…) Если люди не придут на выборы, конечно, правые силы победят, и политика затягивания поясов будет реализована», – сказал лидер «аграриев».

32 кандидата «аграриев» участвуют во втором туре, большинство из них – в сельских округах.

Р. Карбаускис утверждает, что пока никаких переговоров о возможных коалициях после выборов между партиями нет.

«Сегодня преждевременное говорить о том, кто может формировать коалиции, правые точно не победили на выборах. Точно также, очень сложно говорить о право-центристской коалиции, поскольку сейчас математически меньше голосов у лево-центристской, чем противоположной», – сказал он.

По результатам первого тура в многомандатном округе на выборах победили оппозиционные консерваторы, получив 23 мандата. Правящие «Аграрии» остались вторыми с 16 мандатами.

Партия труда получила девять мандатов, Литовская социал-демократическая партия и Партия труда – по восемь, Либеральное движение – шесть мандатов.

Еще в первом туре выборов в сейм парламентские мандаты обеспечили себе три политика: два кандидата Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Чеслав Ольшевский и Беата Петкевич, а также выдвинутся консерваторами Ингрида Шимоните.

В понедельник началось досрочное голосование на втором туре выборов, в котором выберут депутатов в 68 одномандатном округе.

В воскресенье пройдет голосование на избирательных участках.