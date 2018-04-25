Результат выборов определит активность избирателей – Р. Карбаускис

Результат выборов определит активность избирателей, заявил голосовавший в понедельник в Каунасской ратуше председатель правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунас Карбаускис.
«Очевидно, что второй тур будет определен активностью избирателей. Понятно, что партии, которые сегодня обладают большим числом голосов, правые партии, уже добились максимума от своих избирателей. Столько людей придет, это и определит, победят ли правые партии, или нет», – сказал журналистам Р. Карбаускис.
Он утверждает, что активность ниже 40% была бы выгодна правым партиям.
«По количество голосов, которое получено в первом туре выборов, очевидно, что было получено такое же количество голосов, которое было за правых в 2016 году. (…) Если люди не придут на выборы, конечно, правые силы победят, и политика затягивания поясов будет реализована», – сказал лидер «аграриев».
32 кандидата «аграриев» участвуют во втором туре, большинство из них – в сельских округах.
Р. Карбаускис утверждает, что пока никаких переговоров о возможных коалициях после выборов между партиями нет.
«Сегодня преждевременное говорить о том, кто может формировать коалиции, правые точно не победили на выборах. Точно также, очень сложно говорить о право-центристской коалиции, поскольку сейчас математически меньше голосов у лево-центристской, чем противоположной», – сказал он.
По результатам первого тура в многомандатном округе на выборах победили оппозиционные консерваторы, получив 23 мандата. Правящие «Аграрии» остались вторыми с 16 мандатами.
Партия труда получила девять мандатов, Литовская социал-демократическая партия и Партия труда – по восемь, Либеральное движение – шесть мандатов.
Еще в первом туре выборов в сейм парламентские мандаты обеспечили себе три политика: два кандидата Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Чеслав Ольшевский и Беата Петкевич, а также выдвинутся консерваторами Ингрида Шимоните.
В понедельник началось досрочное голосование на втором туре выборов, в котором выберут депутатов в 68 одномандатном округе.
В воскресенье пройдет голосование на избирательных участках.