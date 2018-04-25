Результаты тестов президента Литвы и его супруги – отрицательные

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Результаты тестов на коронавирус, взятых у президента Литвы Гитанаса Науседы и его супруги Дианы Науседене профилактически, являются отрицательными, сообщила в воскресенье администрация президента.

В связи с возможным заражением проверяли и работников администрации президента. Результаты их тестов также отрицательны.

По рекомендации Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) трое работников президентской администрации находятся на изоляции.

Тесты были проведены после того, как в субботу выяснилось, что случай коронавируса выявлен у членов делегации президента Франции Эммануэля Макрона, который посетил Литву.