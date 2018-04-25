Результаты выборов: победили двое консерваторов и один социал-демократ

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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В воскресенье в трёх одномандатных округах мандаты парламентариев завоевали представители оппозиционных партий — двое консерваторов и один социал-демократ.

В Жирмунайском округе во втором туре победу одержала консерватор Пауле Кузмицкене (2803, или 52,03% голосов), одолев социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса.

В Гаргждай во втором туре также победила представитель Союза Отечества — Союза христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Раса Петраускене (3246, или 50,53% голосов), одолев представителя Партии центра Криступаса Кривицкаса.

В Жемгальском округе победу одержал социал-демократ Людас Йонайтис (около 54% голосов), который обошёл представителя Партии центра Руту Янутене.

Таким образом, фракция СО-ХДЛ в Сейме увеличилась до 36 членов, а социал-демократов — до 9.

Новые парламентарии будут работать немногим более года, так как очередные выборы должны состояться в октябре 2020-го.

Председатель Главизбиркома Литвы Лаура Матийошайтите BNS подтвердила, что результаты выборов планируется утвердить в четверг, а в пятницу новоизбранным депутатам будут вручены удостоверения.

К работе в парламенте они смогут приступить сразу после принесения присяги.

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