Сейм может отменить для велосипедистов яркие жилеты

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

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Сейм рассматривает предложение об отмене обязательства для велосипедистов носить жилет яркого цвета или ездить с включёнными фарами.

Поправки к Закону о безопасности дорожного движения предусматривают, что такие требования будут действовать только при выезде за пределы населённого пункта.

Проект, подготовленный рабочей группой членов Сейма в соответствии с поданной Марюсом Кучинскасом петицией, был одобрен на этой неделе 35 голосами против 6 при 19 воздержавшихся.

Далее проект будет обсуждаться парламентскими комитетами и должен вернуться в зал пленарных заседаний в декабре.

В настоящее время велосипедист по закону должен носить жилет яркого цвета со светоотражающими элементами или на передней части велосипеда включать фару с белым светом, а на задней части велосипеда — с красным.

Разрабатывавшая поправки рабочая группа считает, что во время основного сезона пользования велосипедом ездить с жилетом слишком жарко и нецелесообразно из-за потоотделения, поэтому очень небольшая доля велосипедистов в населённых пунктах, особенно в крупных городах, выполняет данное требование.

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