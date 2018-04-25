В Латвии сократят сроки выплаты и размер пособия по безработице

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

🔊 Воспроизвести

Со следующего года в Латвии пособие по безработице будет выплачиваться в течение восьми, а не девяти месяцев, при этом в меньшем размере, что позволит сэкономить 12 млн. евро, сообщила в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр благосостояния Рамона Петравича.

Она рассказала, что, согласно планируемым изменениям, первые два месяца пособие по безработице будет выплачиваться в размере 100% от начисленного, следующие два — в размере 75%, еще два — в размере 50%, а последние два месяца — в размере 45%.

«Нельзя сказать, что это основательные изменения, но, возможно, это мотивирует людей быстрее возвращаться на рынок труда», — сказала министр, добавив, что средний срок получения пособий по безработице составляет 4,5 месяца.

Петравича сообщила, что других изменений в пособиях не ожидается.

В настоящее время пособие по безработице рассчитывается пропорционально трудовому стажу и в соответствии с доходами, с которых вносились платежи на случай безработицы.

Сейчас всем безработным, независимо от стажа, пособие выплачивается в течение девяти месяцев: первые три месяца — в размере 100%, следующие три — в размере 75%, последние три — в размере 50% от начисленной суммы.

Как сообщалось, правительство утвердило на следующий год фискальное пространство в размере 192,4 млн евро. В 2021 году оно запланировано в размере 183 млн евро, а в 2022 году — 395,4 млн евро.

Последние новости