РФ может атаковать маршруты поставок оружия в Украину — СМИ

Фото: Минобороны Украины

Войска РФ могут начать массовые обстрелы путей сообщения, чтобы затруднить поставки оружия в Украину. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой представителя Пентагона.

Как отметил чиновник, российские силы не часто наносили удары по движущимся целям, таким как колонны или железнодорожные перевозки, однако они могут попытаться разрушить мосты, дороги и ж/д пути, по которым в Украину доставляется западное оружие и припасы.

При этом, по его словам, даже если русским удастся нанести удар по этим маршрутам, они не смогут полностью остановить поставки, так как их «слишком много».США и страны-партнеры поставили в Украину около 70 000 единиц противотанкового оружия, включая Javelins, NLAW, RPG и многое другое, напомнил собеседник телеканала. Поставки также включали около 30 000 зенитных ракет и около 7 000 пусковых установок для этого оружия. Подчеркивается, что США и НАТО оценили эффективность использования украинскими силами предоставленных систем: им удалось замедлить, а в некоторых местах остановить российское вторжение.

Ранее сообщалось, что РФ не удалось замедлить поставки оружия в Украину. Среди причин, которые поспособствовали этому — грамотная маскировка военных грузов.