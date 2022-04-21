Ландсбергис: решение РФ закрыть консульство в Санкт-Петербурге не удивило

Решение России закрыть генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге не удивило, утверждает литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

«Россия прибегает к подобным ответным мерам во всех случаях, невзирая на причины, по которым эти дипломатические меры были применены по отношению к ней», – сказал в четверг BNS глава литовской дипломатии.

По его словам, консульство в Санкт-Петербурге закрывается «полностью».

«Нужно посмотреть точные детали, например, что касается помещений, прочих вопросов, но, насколько я понимаю, у Литвы просто не будет такого консульства», – сказал министр.

Он акцентировал, что у России нет никаких оснований применять подобные меры.

В четверг МИД Литвы сообщил, что Россия закрыла литовское консульство в Санкт-Петербурге.

Россия указала, что предприняла такие действия после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе и сотрудников Генконсульства России в Клайпеде.

По словам министра, консульские функции Литвы в России по-прежнему будут выполняться в представительствах страны в Москве и Калининграде. У него нет данных о том, что намерены закрыть и их.

Петербургское консульство, по словам Ландсбергиса, было необходимо, прежде всего, самим жителям России, оно предоставляло консульские услуги, прежде всего, там россиянам, которые следовали в Калининградскую область транзитом через Литву. Сейчас им из Санкт-Петербурга, скорее всего, придется ехать в Москву.

О решении закрыть Генконсульство Литвы Россия проинформировала временно исполняющую обязанности главу посольства Литвы в Москве Виргинию Умбрасене, и она была вызвана в МИД России.

Все сотрудники Генконсульства вместе с семьями должны покинуть территорию России в течение 15 дней.

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